Presunto culpable de masacre en Tehuitzingo culpa a los papás de sus adicciones
- Redacción
- 19 mayo, 2026
- Nacional e Internacional
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*Difunden video del presunto responsable de matar a 10 personas en Tehuitzingo
Desde Puebla
José Alfredo T, señalado como presunto responsable del ataque donde perdieron la vida integrantes de su propia familia y trabajadores, apareció en un video en redes sociales.
Aseguró que era “obligado a trabajar” y culpó a los padres de sus adicciones.
El material habría sido grabado durante una transmisión en vivo desde otra entidad o localidad, mientras las autoridades continúan las investigaciones.
La principal línea de investigación apunta a una posible venganza, luego de que presuntamente su familia lo internara en un anexo para rehabilitación.
Hasta el momento, no hay personas detenidas.