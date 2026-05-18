Recolectan 360 kilos de residuos plásticos en el “Eco Cambalache 2026”

Huixquilucan, Méx.- Durante la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, el Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo, con éxito, la segunda edición del “Eco Cambalache 2026”; en donde se lograron recolectar 360 kilogramos de residuos plásticos, mismos que fueron intercambiados por productos de la canasta básica, promoviendo una economía circular y para evitar que estos desechos sólidos terminen en las calles.

Al inaugurar este evento, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, acompañada del director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. (ANIPAC), Raúl Mendoza Tapia, destacó que esta iniciativa busca reducir los volúmenes de desechos generados en el territorio e impulsar a la población a reutilizar la materia orgánica para mitigar el cambio climático y proteger al medio ambiente.

“Ésta es una iniciativa de educación ambiental para promover la economía circular por medio del intercambio de materiales reciclables por productos útiles para el hogar, así como productos de la canasta básica. En Huixquilucan, creemos que el desarrollo sostenible, la producción y el consumo responsable son tarea de todos”, explicó la presidenta municipal.

Luego de la inauguración, la alcaldesa realizó un recorrido por los stands que se colocaron en la Explanada Municipal, en donde los asistentes aprendieron del compostaje de residuos orgánicos, disfrutaron de cortos documentales acerca del cuidado del agua, así como diversos talleres como la construcción de jardines para polinizadores en casa, germinación de semillas, entre otros.

También se llevó a cabo la expo-venta de “Mercadito verde”, en donde se ofertaron a bajo costo productos naturales y ecológicos, como artículos de miel, plantas exóticas, joyería y accesorios hechos a mano, así como pinturas y figuras modeladas a mano.

En este marco, el director de ANIPAC compartió que el problema no son los plásticos, sino la ausencia de hábitos que rompan con el modelo de usarlos y desecharlos, por lo que “Eco Cambalache 2026” tiene el propósito de hacer conciencia en los ciudadanos y que estos cuenten con los conocimientos y herramientas para separar correctamente los residuos.

Agregó que, junto con el Gobierno de Huixquilucan, se ha construido una colaboración sólida y comprometida, lo cual es el reflejo de una administración que realiza acciones concretas a favor del medio ambiente y de su comunidad.

“Querer hacer un reconocimiento por su liderazgo, apertura, disposición a la doctora Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, quien ha sido un aliado clave de este tipo de iniciativas para que sean posibles y sigan creciendo”, sentenció.

El éxito de esta segunda edición del “Eco Cambalache 2026” consolida la alianza entre el Gobierno de Huixquilucan, la industria y la población hacia un municipio más limpio, promoviendo la educación ambiental en las personas para sumar esfuerzos en la cultura del reciclaje y el cuidado ambienta