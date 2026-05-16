Autoridades de Ecatepec resguardan a niño abandonado en taxi de aplicación

Ecatepec, Méx.- Un bebé de seis meses de edad fue rescatado por policías del municipio de Ecatepec después de ser abandonado en un taxi de aplicación.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, se informó que el conductor de un taxi de aplicación pidió ayuda a elementos de seguridad, declarando que un hombre tomó un viaje con el bebé en brazos y pidió que lo llevara a un taller donde le entregaron una motocicleta, luego le comentó que lo siguiera pues no podía llevar al menor en la unidad, sin embargo, varios metros adelante, el sujeto aceleró su marcha y desapareció.

Luego de estos hechos, el conductor del automóvil, pidió ayuda a las autoridades policiales, quienes llevaron al niño ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec.

Tras varias horas después, el supuesto papá del niño abandonado, acudió para reclamarlo, pero al no contar con la documentación correspondiente, no logró la acreditación del parentesco y fue detenido.

Por su parte, el menor quedó bajo resguardo del DIF mientras se realizan las indagatorias correspondientes por parte de las autoridades.