Instalan Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Durante la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó la integración de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal cuyo objetivo será el que Huixquilucan continúe desarrollándose de manera ordenada y con un modelo equitativo y sustentable, dio a conocer la alcaldesa, Romina Contreras Carrasco.

La Comisión responderá a las necesidades reales de la población en esta materia y mediante el impulso a la participación ciudadana y la creación de políticas públicas eficientes.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que este órgano tiene como propósito diseñar, vigilar y evaluar que el Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan cumpla con las estrategias estatal y nacional, bajo un esquema de transparencia, identificando las necesidades futuras de suelo y de vivienda, toda vez que el territorio se ha convertido en un lugar atractivo para vivir, debido a que impulsa la modernidad, servicios públicos de calidad y el constante fortalecimiento en la seguridad.

“En Huixquilucan, las cosas se han hecho bien en los últimos años y el panorama para las familias es muy positivo, por eso queremos seguir siendo un ejemplo de desarrollo y sustentabilidad en beneficio de todos y es por eso que, con la participación de la ciudadanía en esta materia, lograremos consolidar un crecimiento ordenado”, comentó Contreras Carrasco.

Este órgano está integrado por la alcaldesa Romina Contreras como presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Huixquilucan y la secretaria del Ayuntamiento, Alma Rocío Rojas como suplente del mismo.

En el sector público, fungen como vocales el director general de Desarrollo Urbano Sustentable de Huixquilucan, Luis Felipe Cota Arredondo; el coordinador técnico de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, David Torres Manzano; la subdirectora de Planeación, Elizabeth Corona González; la subdirectora de Control Urbano, Gisel Perea Ibañez; y la subdirectora de Gestión Urbana, Isabel Tonantzin Martínez Galicia.

En tanto, en el sector privado, los vocales son los empresarios Ximena Meade de Zamacona y Jacques Waiss Caspi, así como el ciudadano León González Rojas.

De esta manera, el Ayuntamiento de Huixquilucan avanza en el diseño de un municipio sustentable, donde la participación ciudadana y la planeación estratégica son los ejes principales para responder con eficacia a las demandas actuales y futuras de la población.