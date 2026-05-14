Toluca respalda a familias afectadas tras explosión en Capultitlán

Toluca, Méx.- A una semana de la explosión registrada en la delegación Capultitlán, el alcalde Ricardo Moreno mantiene el acompañamiento permanente a las familias afectadas, con apoyos económicos directos, evaluación de daños y acciones de seguridad para proteger a las y los vecinos.

Durante la conferencia La Toluqueña, el Presidente Municipal aseguró que la prioridad ha sido en todo momento salvaguardar la integridad de las personas y respaldar a quienes atraviesan esta situación.

Recordó que durante la emergencia se activó el Botón SOS, que permitió obtener información inmediata y coordinar de manera rápida la intervención de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, Policía Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Obras Públicas, pues gracias a esta reacción inmediata arribaron al lugar en cuestión de minutos para iniciar labores de control, remoción de escombros y atención prehospitalaria.

Moreno Bastida destacó que no se registraron pérdidas humanas y reiteró que el Ayuntamiento continúa cerca de las personas lesionadas y de las familias afectadas. “Estamos con ellas y ellos”, expresó, al informar que se autorizaron apoyos de hasta 10 mil pesos para la reposición de vidrios, cancelería, puertas y otros daños ocasionados por la onda expansiva. Asimismo, señaló que las brigadas municipales permanecieron trabajando de manera ininterrumpida entre siete y ocho horas continuas en la zona.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, detalló que el saldo del siniestro fue de dos personas con quemaduras y lesiones de gravedad, quienes fueron trasladadas al Hospital Adolfo López Mateos, mientras el inmueble afectado presentó pérdida estructural total y la explosión ocasionó daños en 48 viviendas ubicadas en un radio aproximado de 200m; en coordinación con el Centro de Control y Bienestar Animal, se logró el rescate exitoso de cuatro caninos que permanecían en inmuebles aledaños al lugar de la explosión.