Lo importante no es pensar en la siguiente elección, sino en las próximas generaciones: Armenta

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que lo importante no es pensar en la siguiente elección, sino en las próximas generaciones.

Al realizar un recorrido en la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), donde aseguró que la entidad avanza y los frutos se verán en el corto y mediano plazo.

Indicó que ahora el estado va por las competencias de tenis de mesa, pues Puebla ya es potencia a nivel nacional.