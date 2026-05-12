SENER presenta instrumentos para facilitar inversión en el sector eléctrico en México

Ciudad de México.- Ante representantes de instituciones del sector energético y financiero, así como del ámbito empresarial, cámaras y asociaciones, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó tres instrumentos que facilitarán la inversión en el sector eléctrico en línea con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

Mediante un mensaje videograbado que se transmitió en el auditorio de la Secretaría de Energía (SENER), precisó que se trata: De una segunda Convocatoria de Proyectos privados de generación, que permitirá a la iniciativa privada, de manera individual, participar en la construcción de centrales eléctricas de energía renovable.

De una Convocatoria de Proyectos Estratégicos que permitirá a privados, por sí mismos, participar en proyectos de generación o desarrollar proyectos de almacenamiento y generación mediante esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad.

Una Ventanilla Única de Autoconsumo que agilizará tiempos y procesos para la participación de las industrias y grupos de autoconsumo que desean producir su propia energía.

Mencionó que estos instrumentos permitirán garantizar la energía eléctrica que el país requiere y, al mismo tiempo, alcanzar el objetivo propuesto de aumentar la generación de energía eléctrica con fuentes renovables del 24% al 38% en el año 2030.

El Plan en su conjunto, explicó Luz Elena González, integra las acciones y proyectos que el Gobierno de México está realizando para asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, y representa, en total, una inversión de casi 740 mil millones de pesos y la incorporación de 32 GW adicionales de capacidad de generación eléctrica.

En ese sentido, la Secretaria recapituló dos convocatorias que fueron publicadas y cuyos proyectos están por finalizar la etapa de permisos. La primera Convocatoria para privados, publicada en octubre pasado, en la que se asignaron 17 proyectos prioritarios próximos a iniciar la etapa constructiva, que se suman a 34 proyectos estratégicos presentados a través de la ventanilla ordinaria.

Y una segunda convocatoria, publicada el pasado mes de febrero, para proyectos mixtos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas, con 81 proyectos en evaluación cuyos permisos de generación se otorgarán a finales del presente mes.

En cuanto a la Ventanilla Única de Autoconsumo, presentada por la titular de la Unidad de Estrategia, Vinculación Interinstitucional y Seguimiento de Proyectos e Inversiones, Liliana Rosales Contreras, la secretaria de Energía resaltó que está enfocada en la simplificación de trámites y la digitalización.

Señaló que es una plataforma completamente digital que concentra nueve trámites en un solo proceso y permite la participación de cuatro instituciones al mismo tiempo.

“Estoy convencida que cuando el sector público y el sector privado articulan de manera ordenada y con reglas claras, es posible generar crecimiento que se traduce en desarrollo con bienestar. Pueden estar seguros de que contarán con todas las facilidades para agilizar el avance de sus proyectos y con el respaldo de las instituciones del sector en cada etapa del proceso”, concluyó.

En el evento “Facilidades para la inversión en el sector eléctrico”, estuvo presente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, entre otras empresarias y empresarios quienes participaron en una sesión de preguntas y respuestas.

Se contó igualmente con la participaron del subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio, y de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; la directora general de Innovación y Gobierno Ágil, Diana Nava Muciño; el director general de Desarrollo de Sistemas, Infraestructura y Comunicaciones, Salvador Pineda Hernández, así como del Encargado de la Atención a los Asuntos Competentes de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Mauricio Camarena Páez; y el director general de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Carlos Solís Ávila, quienes ahondaron en los detalles de los instrumentos presentados y respondieron a los cuestionamientos de los asistentes.