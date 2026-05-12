México presenta avances en desapariciones ante la CIDH

Ciudad de México.- La participación del Gobierno de México en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desaparición de personas constituye un hecho de gran relevancia que muestra el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral.

Altas autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores recibieron con respeto institucional el informe.

Durante la presentación, encabezada por la Comisionada y Relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, se expuso la implementación de la ruta de atención trazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual pone a las familias al centro para dar mejores resultados.

Entre los avances que ha generado esta ruta destaca la reforma legislativa de 2025, construida de la mano de las familias, y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante su participación, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, recordó que la Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas.

“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”, precisó.

Medina dijo que también se valora que la Comisión reconozca el enfoque de atención a las causas, los avances en el fortalecimiento institucional, las reformas construidas de la mano de las familias y las acciones en materia de búsqueda e identificación humana.

Por su parte, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez subrayó que “las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.

El acto contó con la asistencia de familias, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, representantes gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, cuerpo diplomático en México y organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno de México continuará el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con la CIDH y ampliará los programas de cooperación con agencias internacionales, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), para así continuar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas.

Entre las acciones del Estado mexicano que hoy operan destacan:

La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.

La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

La creación de la Plataforma Única de Identidad.

La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.

El fortalecimiento del Banco Nacional de datos forenses.

El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento.

La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas.

La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.