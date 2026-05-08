Alcalde Raciel Pérez reconoce labor de las madres en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz encabezó la celebración Día de la Mamá, en dos eventos multitudinarios en la parte oriente del municipio, donde miles de mujeres se dieron cita para disfrutar de una jornada de convivencia y reconocimiento a su labor fundamental en el núcleo familiar.

Pérez Cruz mencionó ante las mujeres: “gracias por los abrazos de la infancia, gracias por todos los días y por todos los años, gracias por enseñarnos a ver el mundo con esperanza, gracias por la fe, por la paciencia, por la ternura, gracias por todos los sacrificios silenciosos, gracias por curar nuestras heridas. Son ustedes nuestra mayor felicidad”.

Durante estas celebraciones, el presidente destacó la importancia de las madres como el pilar de la sociedad y reiteró el compromiso de su administración para fortalecer las políticas públicas enfocadas en su bienestar, seguridad y desarrollo integral.

En un ambiente de fiesta y alegría, las asistentes disfrutaron de una comida, amenizada con un grupo musical, así como el tradicional pastel, además de recibir mensajes de gratitud por parte de las autoridades municipales.

El alcalde, subrayó que estos festejos son solo el comienzo de una serie de actividades que se extenderán por todo el territorio municipal para llegar a cada rincón de Tlalnepantla para honrar a quienes con amor y sacrificio diario construyen mejores comunidades y ciudadanos.