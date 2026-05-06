Tensión en el Tricolor por posible participación de Vega y Gallardo con Toluca

Toluca, México.- La previa del duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y el LAFC en las semifinales de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF se convirtió en un auténtico espectáculo mediático, luego de las declaraciones realizadas por el director técnico escarlata, Antonio “Turco” Mohamed, respecto a la posibilidad de utilizar a Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores convocados por la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

El Toluca está obligado a remontar el marcador adverso de 2-1 ante el conjunto angelino este miércoles en el Estadio “Nemesio Diez”, y en medio de la expectativa por el encuentro, Mohamed encendió la polémica durante la conferencia de prensa previa al compromiso internacional.

Al ser cuestionado sobre la situación de Vega y Gallardo, quienes se encuentran de vacaciones antes de reportar con el Tricolor, el estratega argentino respondió fiel a su estilo relajado y entre bromas:

“Si vienen mañana al partido, a vernos o a jugar. Si vienen a vernos los metemos a la cancha a jugar, capaz que juegan”.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en todo el futbol mexicano, principalmente entre directivos de otros clubes de la Liga MX, quienes consideraron que deben respetarse los acuerdos establecidos con la Selección Nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Amaury Vergara, propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien publicó un mensaje en su cuenta oficial de “X”.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió el dirigente rojiblanco.

Horas después, la Dirección de Selecciones Nacionales emitió un comunicado oficial para aclarar la situación sobre el arribo de los futbolistas convocados por Javier Aguirre.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, informó el organismo.

Sin embargo, el comunicado generó aún más incertidumbre, ya que únicamente establece que la concentración inicia a las 20:00 horas de este miércoles 6 de mayo, sin especificar una hora límite para el registro de los jugadores, situación que abriría la posibilidad de que Vega y Gallardo disputen el encuentro con el Toluca y posteriormente viajen a la Ciudad de México para incorporarse al Tricolor antes de la medianoche.