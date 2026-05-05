Puebla sigue como referente en la defensa de la soberanía nacional, señaló Alejandro Armenta

*El 5 de mayo no es solo una conmemoración, sino una lección histórica, advirtió

Desde Puebla

El 5 de mayo no es una conmemoración militar, es una lección histórica sobre el valor de la soberanía y la defensa de la República, dijo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Durante la ceremonia conmemorativa a la Batalla de Puebla, destacó que hay quienes celebran presiones extranjeras y piden castigos externos, pero se equivocan, pues México no acepta intervenciones.

Sentenció que nadie puede estar por encima de la constitución y que México tiene una presidenta que ha estado a la altura de la historia, que ha hablado con serenidad y con firmeza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su discurso en cuatro ejes: La soberanía infranqueable, dignidad nacional, Benito Juárez como anclaje histórico y la historia como advertencia de que se equivocan los mexicanos que piden la intervención extranjera.