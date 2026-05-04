Impulsa Toluca inclusión con actividades para niñas y niños con discapacidad en Protección Civil

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal, Ricardo Moreno impulsa la inclusión y solidaridad mediante una actividad para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, del Colectivo Servicios Unir- Mente, Autonomía, Aprendizaje (SUMAA), quienes visitaron la Estación Central de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca.

Como parte de las actividades del Día de las Infancias, la jornada tuvo como objetivo generar un espacio accesible, seguro y enriquecedor, donde las y los participantes pudieron acercarse de manera vivencial al trabajo que realiza el cuerpo de bomberos, fortaleciendo su confianza, autonomía y sentido de pertenencia, además de promover valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la prevención.

Como parte de la actividad, se realizó un recorrido guiado por las instalaciones, en el que conocieron las áreas operativas, unidades y equipo especializado; es importante destacar la participación de la bombera toluqueña Fany García que brindó acompañamiento con lenguaje de señas, garantizando una experiencia verdaderamente incluyente para todas y todos

Posteriormente, las y los asistentes participaron en dinámicas prácticas adaptadas como la simulación de rescate de un gato, el combate de incendio con fuego controlado y el descenso por el tubo de bomberos, todas diseñadas bajo estrictas medidas de seguridad y considerando las necesidades específicas de cada participante, quienes disfrutaron al máximo esta experiencia.

Además, hay actividades permanentes para los niños como el Camión Itinerante que va a las escuelas de forma gratuita, por lo que las y los interesados pueden mandar un oficio para que llegue a sus instituciones, o visitar las instalaciones para visitas guiadas, y se invita a seguir las redes sociales de PC Bomberos de Toluca.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Toluca reafirma su compromiso con la inclusión social, con espacios donde todos tengan la oportunidad de aprender, participar y sentirse parte de su comunidad, fortaleciendo así el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades.