Concluye con éxito la Caravana del Día del Niño en Amecameca

* La alcaldesa recorrió comunidades, barrios y colonias llevando juguetes y alegría a miles de niñas y niños.

Amecameca, Méx.- Con el firme compromiso de que ningún niño o niña del municipio se quede sin celebrar su día, la alcaldesa, Dra. Ivette Topete, encabezó una extensa jornada de la Caravana del Día del Niño, desde las zonas céntricas hasta las comunidades de más difícil acceso.

Bajo la premisa de que para llevar alegría no existen días inhábiles ni distancias imposibles, la caravana visitó durante cuatro días todas las localidades, logrando una cobertura integral en el territorio municipal.

“Ver las caritas felices de cientos de niñas y niños que son el presente y futuro de nuestro municipio, nos llena el corazón y nos recuerda que, si vale mucho seguir trabajando con amor para que todos ellos salgan adelante”, añadió Topete García.

“No importa la distancia ni el camino, seguiremos llegando a cada rincón de Amecameca para llevar esta chispa de felicidad, porque somos un Gobierno para Todos”, expresó la Dra. Ivette Topete durante uno de los recorridos.