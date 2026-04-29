Derrota de los Diablos en la ida de las semifinales de la CONCACAF

Los Ángeles, California.– Los Diablos Rojos del Toluca perdieron en territorio estadounidense por 2-1 ante el LAFC, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, en un encuentro abierto y de alta intensidad. El Toluca está obligado a ganar en el Nemesio Diez.

En la primera mitad hubo pocas jugadas de peligro. Fue un partido cerrado, en el que el equipo local estaba obligado a hacer valer su casa y el apoyo de su gente. Por parte del Toluca, destacó la presencia de Marcel Ruiz desde el arranque, así como la ausencia de Alexis Vega en el cuadro titular.

El conjunto angelino fue el primero en golpear en el marcador. Al minuto 51, Timothy Tillman aprovechó un espacio dentro del área para adelantar a los locales, en una jugada que encendió a la afición en el BMO Stadium y que parecía encaminar el partido a favor del LAFC.

Sin embargo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed no perdió la calma y, poco a poco, comenzó a recuperar terreno en el trámite del encuentro. Con mayor posesión y empuje ofensivo, el Toluca encontró recompensa al minuto 73, cuando Jesús Angulo apareció en el momento justo para firmar el empate y devolverle la esperanza a los escarlatas.

El gol del conjunto mexicano cambió el ritmo del partido. El Toluca lució más suelto, con confianza en el manejo del balón y generando aproximaciones que inquietaron a la zaga del LAFC, que ahora estaba obligado a reacomodarse tras perder la ventaja.

A falta de poco más de 15 minutos para el final, el encuentro se mantuvo en el filo de la navaja, con ambos equipos conscientes de la importancia de tomar ventaja en la serie. El Toluca buscó dar el golpe como visitante, mientras que el LAFC intentó recuperar el control y hacer valer su localía.

En la recta final del juego, Nkosi Tafari se quedó solo frente a García y remató a placer para marcar el 2-1, resultado que da ventaja a su equipo en la serie.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Nemesio Diez, donde se definirá al finalista de la CONCACAF Champions Cup.

Por ahora, la eliminatoria sigue abierta y promete emociones hasta el silbatazo final, pero el Toluca necesita ganar sí o sí para disputar la final ante Tigres o Nashville.

LAFC:

Titulares: Hugo Lloris, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Jacob Shaffelburg, David Martínez, Aaron Long, Mathieu Choinière y Nkosi Tafari.

Suplentes: Thomas Hasal, Cabral Carter, Jeremy Ebobisse, Tyler Boyd, Ryan Raposo, Jude Terry, Ryan Hollingshead, Nathan Ordaz, Artem Smoliakov, Kenny Nielsen, Stephen Eustáquio y Matthew Evans.

Toluca FC:

Titulares: Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helio Nunes, Marcel Ruiz, Simón Santiago, Jesús Gallardo, Everardo López y Paulinho Dias.

Suplentes: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Pavel Pérez, Mauricio Isaís, Fernando Arce, Franco Rossi, Jorge Díaz, Víctor Arteaga y Alek Álvarez.