Cruz Azul volverá al Estadio Banorte para cerrar fase regular ante Necaxa

Ciudad de México.- El Cruz Azul confirmó que disputará en la capital del país su último compromiso de la fase regular del torneo Clausura 2026. La directiva celeste hizo oficial el cambio de sede para el duelo frente a Necaxa, correspondiente a la jornada 17, el cual se celebrará en el Estadio Banorte.

A través de un comunicado, La Máquina informó que la modificación fue autorizada por las autoridades de la Liga MX, lo que permitirá al conjunto cementero despedir la etapa regular del certamen ante su gente en la Ciudad de México.

“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa”, señaló el club en su mensaje difundido en redes sociales y canales oficiales.

En el mismo documento, la institución agradeció el respaldo recibido por parte de la Liga MX y de la administración del inmueble, factores clave para concretar el ajuste logístico rumbo al cierre del campeonato.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, agregó la escuadra capitalina.

El compromiso frente a Necaxa representa una oportunidad importante para Cruz Azul, no solo en lo deportivo, sino también en el aspecto emocional, al reencontrarse con su afición en uno de los escenarios más representativos del futbol mexicano.

Se espera una buena entrada en el inmueble y un ambiente favorable para los celestes, que buscarán cerrar con triunfo la campaña regular y llegar con impulso anímico a la siguiente ronda.

Pese a este ajuste para la jornada final, la directiva dejó en claro que no existen modificaciones para los encuentros de la fase final. La planeación rumbo a la liguilla se mantiene sin cambios, por lo que cualquier eventual partido de eliminación directa seguirá bajo el esquema previamente establecido.

Con ello, el Cruz Azul prepara un regreso especial al Estadio Banorte, escenario que volverá a teñirse de azul en una noche de gran expectativa para su afición.