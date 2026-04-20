Necesaria la participación de los jóvenes en política: “Pepe” Couttolenc

Estado de México.- En el Estado de México, las juventudes representan cerca del 25 por ciento de la población, pero no tienen ese mismo peso en la toma de decisiones políticas ni en los espacios de poder. Ante esta realidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de la entidad, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó: “las juventudes participan, pero no deciden, y eso tiene que cambiar”, al respaldar la iniciativa que plantea reglas claras para facilitar su acceso a candidaturas y espacios de decisión.

“El problema no es falta de interés; el problema es que el sistema no les abre oportunidades reales. No queremos jóvenes en la foto, queremos jóvenes decidiendo”, expresó.

El legislador señaló que la propuesta, presentada por la diputada Alejandra Figueroa Adame, fue turnada a comisiones, y llamó a las diferentes fracciones parlamentarias a generar los acuerdos necesarios para que avance en el proceso legislativo.

La iniciativa establece que al menos el 3 por ciento de las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos se destine a personas jóvenes, así como la asignación del 3 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos para su preparación y fortalecimiento como nuevos liderazgos.

Subrayó que se trata de un tema que sigue en la agenda, ante la necesidad de cerrar la brecha entre quienes participan y quienes toman decisiones.

“Las juventudes tienen energía, capacidad e ideas innovadoras para transformar la política. Cuando eso se combina con experiencia, se logran resultados extraordinarios. Lo digo claro: soy chavo y entiendo perfectamente a este sector; abrirles paso no es una concesión, es una necesidad”, sostuvo.

El planteamiento forma parte de una agenda orientada a ampliar la representación política y fortalecer la participación de nuevas generaciones en la vida pública del Estado de México.

El Grupo Parlamentario del PVEM reiteró su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a una democracia más incluyente, donde las juventudes no solo participen, sino que incidan directamente en las decisiones públicas.