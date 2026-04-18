México Femenil reconoce la cancha del “Nemesio Diez”

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.-La Selección Mexicana Femenil cerró su preparación en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde este sábado se medirá a Puerto Rico en duelo correspondiente a las clasificatorias rumbo a la CONCACAF W 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas y será determinante para conocer al líder del grupo.

El conjunto nacional trabajó con intensidad durante la práctica previa, enfocándose en recorridos tácticos, circulación de balón y ejercicios de definición. El cuerpo técnico encabezado por Pedro López puso especial atención en los detalles, sabiendo que se trata del compromiso más exigente de la fase.

México llega con paso perfecto al igual que Puerto Rico, ambas selecciones con nueve unidades, por lo que el choque en territorio mexiquense luce como una final adelantada. Quien se quede con la victoria dará un paso importante rumbo a la clasificación directa.

Durante la sesión, el ánimo fue positivo y con alta concentración entre las futbolistas mexicanas, quienes buscarán aprovechar la localía y la altura de Toluca para imponer condiciones desde los primeros minutos. El Nemesio Diez se alista para recibir una entrada importante en apoyo al representativo nacional.

En la ofensiva, la atención estará puesta en Charlyn Corral, referente del ataque tricolor y una jugadora con amplio olfato goleador. Su experiencia puede ser clave en un partido que exige contundencia. Por parte de Puerto Rico, una de las figuras a seguir será Jillienne Aguilera, quien ha mostrado desequilibrio y velocidad.

Los antecedentes también favorecen a México, selección que ha derrotado en cinco ocasiones consecutivas al cuadro caribeño. Sin embargo, en el campamento nacional no existe exceso de confianza y se espera un rival ordenado y competitivo.

Con el entrenamiento concluido y todo listo en el Infierno, la Selección Mexicana Femenil buscará este sábado regalarle una alegría a su afición y acercarse con firmeza a la CONCACAF W 2026.