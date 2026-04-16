INE EdoMéx presenta Memoria Gráfica y Documental del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024

Toluca, Méx.- El Instituto Nacional Electoral en el Estado de México llevó a cabo la presentación de la Memoria Gráfica y Documental del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con la participación de Martín Martínez Cortazar, Vocal Ejecutivo del INE en la entidad; Flor Angeli Vieyra Vázquez, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); y Ramiro Medrano González, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.

Durante el evento, el Vocal Ejecutivo destacó que esta memoria está dirigida principalmente a la ciudadanía, con el objetivo de acercarla a las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, subrayando que el vínculo con la población es fundamental para la vida democrática del país. Asimismo, señaló que el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 representó la elección más grande en la historia de México.

Reconoció también la participación de la ciudadanía que integró las 20 mil 979 mesas directivas de casilla, lo que permitió la instalación del 100% de las casillas en la entidad.

Martínez Cortazar recordó que el proceso electoral se desarrolló en un contexto desafiante, por lo que esta memoria constituye una herramienta de evaluación institucional, una fuente de consulta para especialistas y ciudadanía, así como un testimonio del compromiso democrático del sistema electoral mexicano.

Por su parte, la Consejera Electoral del IEEM, Angeli Vieyra Vázquez, destacó que el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 fue uno de los más incluyentes, al incorporar estrategias que garantizaron el derecho al voto de personas en prisión preventiva, así como acciones para fortalecer la paridad de género y la participación de grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, subrayó que la implementación del voto en centros penitenciarios representó un reto significativo para asegurar el ejercicio de este derecho.

Asimismo, señaló que detrás de cada imagen que integra la memoria gráfica existen procesos operativos complejos, pero también historias de vida de quienes participan como personas Capacitadoras Asistentes Electorales y Supervisoras Electorales, quienes enfrentan diversos retos en la capacitación de la ciudadanía. Añadió que uno de los principales desafíos para las autoridades electorales es la desinformación, particularmente ante la circulación de noticias falsas y los contextos de seguridad en algunas regiones.

En su intervención, el catedrático Ramiro Medrano González destacó que la fotografía es una herramienta que contribuye a la construcción de cultura cívica, eje fundamental tanto del INE como del IEEM. En este sentido, destacó que la memoria gráfica permite socializar la política y el proceso electoral de manera más cercana a la ciudadanía, además de contribuir a la identificación de áreas de oportunidad.

Asimismo, subrayó que la construcción de una memoria gráfica y documental es posible gracias a la existencia de capacidades institucionales sólidas, tanto operativas y técnicas como políticas y de prospectiva.