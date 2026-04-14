Cablebús será gratis para adultos mayores, discapacitados y estudiantes de primaria: Choco Parra

Desde Puebla

El coordinador del gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra anunció que el cablebús será gratis para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria.

En conferencia de prensa, aseguró que dicha medida será permanente en beneficio de los habitantes.

El funcionario destacó que el sistema de transporte por cable generará diversos beneficios como la solución de la saturación de las principales vialidades urbanas, los altos tiempos de traslado, la limitada cobertura del transporte masivo y la dependencia del transporte motorizado.

Resaltó que con esta incorporación se tendrá una alternativa más adaptable frente a la expansión de otros esquemas, además de que no requiere intervención vial adicional.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno del estado, dio a conocer la reestructuración para la creación del sistema de transporte por cable, presentó como eje final el sistema de movilidad cablebús-RUTA transporte público renovado.

Dijo que su costo será de 12 pesos y se podrá obtener una tarjeta útil para el cablebús y RUTA