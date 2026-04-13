Respaldan comisiones legislativas otorgar dos horas de estacionamiento a clientela

Toluca, Méx.- Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense respaldaron la iniciativa para que se otorgue de manera gratuita dos horas del servicio a su clientela, ya que permitiría evitar la saturación vehicular y reordenar los espacios públicos.

Al coincidir con la propuesta de la bancada del PVEM, el parlamentario Isaías Peláez Soria, la congresista Nelly Brigida Rivera Sánchez y el legislador Mariano Camacho San Martín, coincidieron en que la prestación se conceda únicamente a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.

Por lo que, el parlamentario Isaías Peláez Soria (PVEM) explicó que los estacionamientos están regulados para mitigar problemas de movilidad y constituyen herramientas clave para el orden vial. Advirtió que, cuando el acceso a estos espacios resulta costoso, se generan efectos negativos como la obstrucción de vialidades, congestionamientos y riesgos para las personas.

Señaló que la iniciativa se orienta a retomar esa función, indicó que también obedece a múltiples quejas ciudadanas por su elevado costo en determinados negocios, y por el abuso que representa el doble cobro al consumir en el comercio y por estacionarse.

Mientras, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez, señaló que el planteamiento introduce una regla de equilibrio entre el derecho económico del negocio y el de las personas a la movilidad. Recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad cuenta con 899 mil 575 establecimientos económicos, muchos de los cuales ofrecen este servicio.

Y el legislador Mariano Camacho, dijo que será necesario ampliar el estudio de la propuesta y consultar con el sector empresarial, con los municipios que llevarán a la práctica la medida, y con la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, por tratarse de un tema que la involucra.

La propuesta solicita reformas al Código Administrativo estatal para establecer que las unidades que presten el servicio, de manera directa o por concesión, en centros comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio, hospitales o clínicas de salud privada, escuelas, universidades o centros educativos privados, centros de hospedaje, restaurantes, cafeterías y otros, concedan este tiempo a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.