JUDAH BEN-HUR

Daniel Valdez García

Daniel Valdez García 10 abril, 2026

10 abril, 2026 Columnas

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Daniel Valdez García

INTRODUCCIÓN

Judah Ben-Hur no es un personaje bíblico, sino el protagonista ficticio de la novela Ben-Hur: A Tale of the Christ (1880) escrita por Lew Wallace. Aunque la historia se desarrolla en tiempos de Jesús y entrelaza eventos ficticios con el ministerio de Cristo, Judah Ben-Hur es una creación literaria.

La obra fue llevada al cine con el título Ben-Hur (1959), dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, es una de las mayores superproducciones de la historia del cine. Con un costo de [15 millones de dólares], salvó a MGM de la quiebra, ganó 11 premios Óscar (récord durante décadas) y destacó por sus 300 decorados, 15,000 extras y la icónica carrera de cuadrigas.

La obra es un viaje de resiliencia que transforma el alma

1. OBRA LITERARIA

Judah Ben-Hur, hijo de Itamar, es un personaje creado para la novela y no figura en los evangelios ni en el Antiguo Testamento.

Es un personaje ficticio que, desde la traición y la prisión, encuentra un camino de perdón y renacimiento. Una lección de esperanza para nuestro día a día.

La trama se sitúa en la Judea del siglo I, menciona a Poncio Pilato y a Jesús, pero la historia central es la traición por Messala amigo desde la infancia de Judah, pero la ambición lo perdió, así como su venganza es ficción histórica.

Su viaje comienza en la oscuridad de una injusticia, y avanza hacia una decisión que cambia todo: perdonar y crecer.

La única referencia bíblica citada es mínima y no guarda relación con la novela.

Ben-Hur se convierte en seguidor de Cristo tras un encuentro personal durante su vida como esclavo.

La historia de Ben-Hur se centra en la transformación personal a través del cristianismo, inspirada en la ambientación histórica del Nuevo Testamento, pero sin ser un relato bíblico en sí mismo.

2. LA LITERATURA AYUDA A LA FE EN CRISTO

Lew Wallace fue un general y escritor estadounidense que nació en el año 1827. [Fue un hombre honrado y sincero, aunque incrédulo e indifferent en materia religiosa], influido por un amigo ateo.

Su amigo se llamaba Robert Green Ingersoll], quien se burlaba y negaba públicamente la existencia de Jesús. Este hombre le propuso [que escribiera un libro en el que mostrara pruebas de que Jesús jamás había existido, para que la gente creyente viera con claridad su error.

Wallace aceptó la propuesta y se dedicó con esmero a una investigación concienzuda sobre Jesús de Nazaret. Empezó a buscar material para escribir el libro. Consultó antiguos manuscritos y acudió a fuentes originales del período histórico en el que Jesús había vivido.

Escudriñó cada sitio por donde se decía que Jesús había pasado. Estaba decidido a llevar al papel, con pruebas irrefutables, todo lo que Ingersoll declaraba públicamente. Dos años estuvo dedicado a ello. Pero, después de leer e informarse, le fue imposible continuar en su actitud de incredulidad.

Al conocer a fondo la vida de Jesús se dio cuenta de que nadie, sino el verdadero Hijo de Dios, podía haber hecho lo que él hizo y haber sido como él fue. Tal perfección, tal excelencia, tal sabiduría, tal doctrina, tal bondad, no podían haber venido de un hombre común.

Tenía tantas evidencias que era imposible negarlo: Concluyó que en verdad Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad.

Fue entonces que el arrepentimiento inundó su corazón y cayó de rodillas, pidiendo perdón. Aquel a quien había estado dispuesto a destruir y a exhibir como un fraude, ¡había dado su vida por él!

Jesús no era un personaje de leyenda, era una realidad y una respuesta a las necesidades de su propia vida. Wallace no escribió el libro que pensaba publicar, pero en su lugar escribió otro y declaró: “Como resultado de mis investigaciones y años de estudio, yo me convencí de que Jesucristo no sólo es el Salvador del mundo, sino que también es mi Salvador personal”. Como testimonio escribió la famosa novela titulada: “Ben-Hur”.

En los años 70 este libro famoso fue llevado al cine y ha sido una de las películas más ganadoras de la Academia con 11 premios Oscar. Es difícil que alguien no la haya visto, sin embargo pocos saben cómo se originó esta novela.

Wallace había encontrado a Jesús y llevó al protagonista de su novela a vivir un encuentro similar. Judah Ben Hur es un príncipe judío, quien después de pasar varios años encerrado injustamente en una galera, regresa a Jerusalén dispuesto a vengarse.

Pero, algo había ocurrido en su corazón cuando estaba en calidad de reo: un hombre lo había auxiliado; se encontró con Jesús. La muerte de Cristo lo lleva al perdón y al cristianismo.

La historia de Lew Wallace nos muestra cuán fácil es equivocarse al basar nuestras creencias en opiniones y comentarios ajenos, en lugar de hacerlo sobre hechos y evidencias.

Hay oras literarias que han hecho mucho bien a la fe, por ejemplo, Médicos de cuerpos y almas, novela histórica de Taylor Caldwell que narra la vida de Lucano (San Lucas), el evangelista y médico griego, desde su formación en la sabiduría médica de Babilonia y Alejandría hasta su conversión al cristianismo y su labor como sanador en el Imperio Romano, contrastando la crueldad de la época con su humanidad y fe. La obra explora su viaje espiritual y geográfico, construyendo una biografía ficticia basada en la escasa información histórica disponible sobre él, y se enfoca en su desarrollo como discípulo de Pablo y autor del Evangelio.

Otra obra destacada de Caldwell es El gran León de Dios, ya convertida en un clásico, logra con maestría el equilibrio entre ficción y rigor histórico, y traza un retrato humano de san Pablo, una de las figuras más apasionadas, intrépidas y complejas del cristianismo. Nacido en una familia judía devota, su vida está marcada por una búsqueda de fe. En el camino a Damasco, una visión de Jesús resucitado transforma su vida. Convertido al cristianismo, Pablo se convierte en uno de los hombres más influyentes de la Iglesia y del mundo occidental.

CONCLUSIÓN

Más allá de la aventura, la narrativa invita a mirar hacia adentro: pasar de la sed de venganza a la decisión de perdonar y de crecer.

Les recomiendo ampliamente la película Judah Ben-Hur (1959). Dura aproximadamente tres horas, y ofrece una oportunidad para entender la transformación de dos amigos de la infancia, Messala y Judah: el primero se deja arrastrar por la ambición y el segundo encuentra a Cristo y se convierte. Dense la oportunidad de disfrutar de esta producción.

Gracias por acompañarme. Que la historia de Judah nos inspire a buscar la verdad, abrazar la resiliencia y cultivar el perdón que libera.