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José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 9 abril, 2026

9 abril, 2026 Columnas

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Uno de los golpes más fuertes que recibí en mi vida fue cuando, teniendo diez años, falleció en un accidente automovilístico mi hermano IVÁN por culpa de uno de sus amigos que venía al volante después de una fiesta, un momento que marcó el final de mi niñez, pues las circunstancias me hicieron madurar de inmediato para afrontar la tragedia familiar que vivíamos en ese momento. Seguramente por este hecho que marcó mi vida, es que no tolero que la gente borracha tome un volante, pues en el momento que lo hace en ese estado se convierten en posibles homicidas.

Hace unos días, por culpa del alcohol, se vivió una tragedia en el Hospital General de Zona 200 del IMSS de Tecámac, cuando un sujeto, de nombre KEVIN “N”, se estrelló contra un grupo de personas que esperaban noticias de sus familiares internados, matando a cuatro personas y lesionando a otras catorce, una tragedia que llena de luto a varias familias, incluyendo la del joven de 21 años que ocasionó el accidente y que fue detenido por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ser trasladado al penal de Chiconautla.

En nuestras calles, avenidas, carreteras y autopistas, las autoridades deben ampliar la vigilancia, pues muchos de estos irresponsables se sienten con el valor de manejar ebrios ya que pocas veces son detenidos o sancionados, por lo que es fundamental que se haga énfasis en este tema, además de reformas al Código Penal para que reciban un castigo justo.

Hace unos días, el buen GABRIEL MEDINA PERALTA, me compartió un video donde con un radar de velocidad en mano, detectaba que los autos que van sobre la vía Toluca–Palmillas, iban a más de 150 km/h, incluidos aquellos que circulaban en la lateral, una muestra de la importancia de que hayan patrullas en esta vía para detectar a quienes conduzcan a exceso de velocidad o en estado de ebriedad y que tantos accidentes y tragedias provocan diariamente.

En el papel, la sociedad debería ser responsable y evitar manejar en estas condiciones, sin embargo, en los hechos, hay mucho irresponsable que maneja ebrio o a toda velocidad, por lo que será urgente buscar las estrategias que nos permitan recuperar la seguridad en nuestras vías de comunicación y no correr el riesgo de perder la vida por culpa de la imprudencia de un idiota.

LA GRÁFICA DE HOY

Del comunicador y guapo fotógrafo SAULO OROS MAGNO, es del partido que se jugó ayer en la “madrugada” entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y el LA Galaxy, correspondiente a la Copa de Campeones de la CONCACAF, que se llevó a cabo en el césped sagrado del estadio Nemesio Diez.

Con la convicción de sacar un buen resultado para afrontar el partido de vuelta en tierras estadounidenses, el equipo escarlata inició controlando las acciones y dando avisos en la portería enemiga, por lo que al minuto 12, PEREIRA mandó un pase largo que recibió NICOLÁS CASTRO, quien condujo el esférico para soltar un potente disparo y anidar el balón en el fondo de las redes para el 1 a 0.

Al minuto 42, después de un pase de ANGULO, apareció la figura del goleador PAULINHO que anotó el segundo de la noche para irse al descanso.

Para la segunda mitad, los Diablos pecaron de exceso de confianza, algo que aprovechó el Galaxy cuando al minuto 65, GABRIEL PEC escapó por la banda derecha y mandó un potente disparo para marcar un gol importante, pues recordemos que en esta justa los de visita cuentan como criterio de desempate.

Toluca tenía que reaccionar y al 72, en una jugada por el centro, ANGULO disparó dentro del área y al ser rechazado el esférico, PAULINHO no perdonó y anotó el tercero de la noche. Sin embargo, minutos después, el exjugador del Borusian, MARCO REUS, aprovechó un balón en el área chica y barriéndose metió el esférico en la portería para el 2 a 3.

Al 82, FRANCO ROSSI generó una jugada de peligro que capitalizó PAULINHO cuando tapó un despeje que entró directo a la portería para el 4 a 2.

De esta forma, el Toluca tendrá que viajar a Los Ángeles para jugar el próximo miércoles, un partido que tendrá que ser inteligente para que puedan accesar a las semifinales de este torneo. Cabe destacar, que primero jugarán en la Liga MX el domingo ante el San Luis, por lo que MOHAMED tendrá que administrar al equipo para buscar ambas victorias.

Y VA DE CUENTO

En un consultorio dental, el doctor JULIO NAVARRO, le dice a su paciente: Esto le va a doler un poco”.

El paciente le dice: Adelante doctor, yo aguanto.

Y el dentista NAVARRO le comenta: Tengo relaciones sexuales con su esposa…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]