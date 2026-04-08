INE presenta en Tlalnepantla, herramienta digital con elecciones de 1991 a 2024

Tlalnepantla, Méx.- El Instituto Nacional Electoral (INE), presentó en el municipio de Tlalnepantla el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), para sistematizar y organizar el acceso a la cultura democrática.

Esta herramienta digital integra los resultados de las elecciones federales desde 1991 hasta 2024 y los procesos locales de 2015 a 2024.

También se promueven los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2024 como información socialmente útil.

El presidente Raciel Pérez Cruz de esta manera fortalece la cultura democrática a través del acceso a información pública estructurada.

Dijo, que esta plataforma tecnológica permite a los usuarios acceder de manera ágil a la Estadística Electoral Nacional, la cual agrupa de forma detallada los resultados de las elecciones federales celebradas entre 1991 y 2024, así como las elecciones locales ocurridas en el periodo de 2015 a 2024.

El SICEE no solo se limita al registro de votos, sino que incorpora secciones fundamentales sobre los ejercicios de participación ciudadana y bases de datos relativas a la paridad de género y los criterios de inclusión aplicados en los procesos electorales.

El objetivo primordial de esta herramienta es ofrecer datos con un alto nivel de detalle que sirvan de insumo para el análisis de la ciudadanía, los partidos políticos, el ámbito académico y diversos actores del espectro político nacional.

De manera complementaria, se realiza la promoción activa de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2024.

Esta iniciativa responde a la premisa de que los resultados electorales y los niveles de involucramiento de la población constituyen información socialmente útil que debe ser difundida ampliamente.

Con la presentación de estos dos sistemas, el INE reafirma su compromiso con la transparencia y la construcción de un sistema democrático basado en el conocimiento y la evidencia estadística.