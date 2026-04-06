Regreso de vacacionistas satura autopistas tras concluir Semana Santa

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Tras el término del periodo vacacional de Semana Santa 2026, miles de automovilistas emprendieron el regreso a casa, lo que provocó una intensa carga vehicular en las principales autopistas del país, particularmente en los accesos hacia la Ciudad de México, el Valle de Toluca y la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), durante el fin de semana se registraron picos de afluencia en vías como la México-Toluca, México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Querétaro, donde en algunos tramos la circulación fue lenta debido al alto número de vehículos, así como a incidentes menores y retenes de seguridad.

En el caso de la autopista México-Toluca, una de las más transitadas hacia el Valle de Toluca, se reportaron filas kilométricas, con tiempos de traslado que se duplicaron en comparación con un día habitual.

Autoridades implementaron operativos de vialidad, habilitación de carriles reversibles y presencia de cuerpos de emergencia para agilizar el flujo vehicular.

Asimismo, exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, debido a que el retorno masivo incrementa el riesgo de accidentes. También se recomendó anticipar los horarios de salida para evitar las horas pico.

El operativo de regreso a casa continuará en próximos días, ya que se prevé que el flujo vehicular disminuya de manera gradual conforme concluya la siguiente semana de asueto, marcando así el cierre de uno de los periodos de mayor movilidad en las carreteras del país.