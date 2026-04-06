Obras del Trolebús generarán desvíos en la autopista México-Puebla

Toluca, Méx.- Para quienes circulen por la autopista México-Puebla, es necesario que tomen precauciones ya que tendrá afectaciones, a partir de este lunes 6 al viernes 10 de abril debido a trabajos relacionados con la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha, informaron autoridades federales.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las labores consisten en la instalación de postes, placas y estructuras de acero en el tramo ubicado a la altura de los kilómetros 20 y 21, de dicha vialidad.

Los trabajos se realizarán del 6 al 9 de abril en un horario de 9:00 a 18:00 horas, mientras que el 10 de abril concluirán a las 13:00 horas. Durante este periodo, se implementarán desvíos temporales en los carriles centrales con dirección hacia la Ciudad de México.

Esta autopista es una de las más transitadas del país, con un flujo que puede alcanzar hasta 120 mil vehículos diarios, lo que incrementa el impacto de cualquier intervención en la vialidad.

Ante ello, autoridades exhortaron a los automovilistas a anticipar sus traslados, manejar con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras y, de ser posible, optar por rutas alternas.

Para cualquier eventualidad, CAPUFE puso a disposición el número 074, así como sus canales oficiales en redes sociales para consultar información actualizada sobre el estado de la carretera.