IEEM abre convocatoria del Certamen de Investigación y Ensayo Político 2026

Toluca, Méx.- La XXIX edición del Certamen de Investigación y Ensayo Político del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) representa una oportunidad para que estudiantes, personas investigadoras y público en general den a conocer propuestas, análisis y reflexiones que contribuyan al fortalecimiento de la vida democrática del país, desde distintas perspectivas y niveles de formación.

En este marco, el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM coordina la convocatoria, a través de la cual las personas interesadas pueden enviar sus propuestas para participar en el certamen; iniciativa que, además, promueve la difusión del conocimiento y la participación abierta, contribuyendo a consolidar una comunidad interesada en los temas político-electorales.

Cabe destacar que los documentos deberán ser inéditos, criterio fundamental dentro del proceso de evaluación, en el que también se valorará la originalidad. Se aceptarán coautorías de hasta dos personas y podrá participar público interesado de cualquier parte del país.

Asimismo, la evaluación de los trabajos se realizará bajo el esquema de doble ciego, por lo que será indispensable el uso de un seudónimo. Este mecanismo garantiza la imparcialidad del proceso, ya que las aportaciones se reciben y revisan sin que se conozca la identidad de quienes los postulan.

El certamen contempla tres categorías de participación: tesis de posgrado, de licenciatura y ensayo político, en cada una de las cuales se otorgarán premios económicos a quienes obtengan alguno de los tres primeros lugares.

El registro para participar en Certamen de Investigación y Ensayo Político estará disponible hasta las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del 3 de julio de 2026, a través del Sistema del Certamen: https://gestion.ieem.org.mx/certamen/public.