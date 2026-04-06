En vacaciones de Semana Santa, Puebla sumó más de 529 mil visitantes: Turismo

Desde Puebla

Durante las vacaciones de Semana Santa, Puebla registró 529 mil 411 visitantes, reveló la titular de la secretaría de Turismo, Carla López.

En conferencia de prensa, aseguró que Puebla es uno de los destinos favoritos de viajeros, hubo un aumento del 9.43% de turistas respecto al 2025.

Respecto a la derrama económica, también se reflejó un repunte del 11.58% en comparación con el año pasado al alcanzar 578 millones 555 mil 639 pesos.