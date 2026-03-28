Azucena Cisneros y Delfina Gómez toman protesta a 5 mil Comités por la Paz

La gobernadora mexiquense se comprometió a portar la gorra de los Comités cuando visite Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 28 de marzo de 2026. La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomaron protesta a integrantes de cinco mil Comités por la Paz vecinales, resultado del trabajo en equipo y coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno por la seguridad de las familias de Ecatepec.

“Estamos rompiendo inercias y estigmas para lograr la paz, la tranquilidad y levantar las comunidades, lo está haciendo el pueblo con el gobierno. Como nunca en la historia de Ecatepec, los vecinos forman parte fundamental en la reconstrucción del municipio”, afirmó la alcaldesa ante miles de vecinos reunidos en el deportivo Valle de Anáhuac.

Agregó que hoy se avanza en la organización en cada calle para tener mayor capacidad de vigilancia y pronta respuesta mediante la coordinación entre ciudadanos y policías.

Cisneros Coss recordó que en Ecatepec hay resultados históricos en materia de seguridad que no se veían en 15 años, y que se deben a la aplicación de la estrategia de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la coordinacion con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Hay un gran rezago pero demostraremos que Ecatepec no estaba condenado a ser la nota roja, a ser lo sucio, a ser lo obscuro, porque hoy ya es una realidad radicalmente distinta”, dijo.

Gómez Álvarez mencionó que la coordinación existente entre los gobiernos municipal, estatal y federal se traduce en resultados y acciones, y destacó la participación ciudadana en los Comités por la Paz, cuyas propuestas mejorarán rubros que requieran mayor atención.

“Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el gobierno del Estado y aquí con nuestra presidenta (municipal Azucena Cisneros) estamos haciendo mejoras y con nuestra presidenta de la República también”, reiteró.

La gobernadora mexiquense agradeció a Cisneros Coss por el trabajo realizado en Ecatepec, así como a colonos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales por sumarse a las acciones del gobierno municipal para lograr mayor seguridad.

Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por la Paz, señaló que son espacios de organización y puntos de encuentro que permiten construir la paz con la participación de la comunidad, porque la violencia creció por el abandono y la falta de oportunidades en el municipio.

Héctor Saucedo Zempoalteca y su esposa María Cecilia Pichardo Ramírez, de la colonia México Prehispánico, ambos del Comité por la Paz de su calle, coincidieron en que las cámaras y alarmas servirán para lograr mayor seguridad, además de que los integrantes del mismo se convertirán en los ojos de los vecinos para reportar irregularidades.

María Guadalupe Penilla, de Santa María Xalosctoc, expresó que los comités brindarán mayor seguridad a la colonia en su conjunto y a todos los vecinos, que trabajarán en coordinación con los policías adscritos a la colonia; “en la comunidad se han visto cambios, ya pasa más la patrulla, los comandantes se acercan con los vecinos, es lo mejor que ahorita puede estar pasando”, dijo.

Los Comités por la Paz tendrán la función de colaborar con las autoridades de seguridad pública para realizar diagnósticos sobre las problemáticas de violencia, conflictividad social, factores de riesgo en las comunidades, proponer acciones de prevención social de la violencia y del delito, de la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción del tejido social, además de impusar jornadas, campañas y actividades de Cultura de Paz.