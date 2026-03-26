MUJERES EMPODERADAS, PODEROSAS Y VALIOSAS: TRES FASCETAS DE LA FORTALEZA FEMENINA

Daniel Valdez García

Daniel Valdez García 26 marzo, 2026

26 marzo, 2026 Columnas

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Autor: Daniel Valdez García

En broma muchas veces escuché decir que Dios creó al hombre y le quedó tan bien que decidió crear a la mujer. Otra versión dice que al ver lo bien que quedó el hombre, Dios decide crear a la mujer l, y ya no tuvo necesidad de crear nada.

Leí recientemente a Carolina Faure Vilchis, una gran mujer, que el Senado de la República dio galardones a varias mujeres de México y de Latinoamérica, y afirmó estar convencida que el Amor es lo que mueve la fuerza de ser mujer. No empoderadas ni poderosas, sino valiosas. Y ese es el motivo de este artículo que les comparto. Ojalá les interese y les sirva, a fin de descubrir la igual en dignidad y valor de las mujeres a los ojos de Dios. Es importante ser humanos, para ser mejores cristianos.

Para mujeres que buscan ser empoderadas y pueden estar partiendo de ideas erróneas, en este marco propongo tres facetas de la fortaleza femenina, con ejemplos reales y una guía clara para alinear convicciones y acciones.

Mujeres empoderadas (autonomía y decisión)

Definición: son quienes deciden cambiar su realidad y toman las riendas de su vida.

Ideas equivocadas comunes: creer que empoderarse es rebelarse sin estrategia ni objetivo; que el poder consiste en dominar a otros o en obtener éxito a cualquier costo; o que el empoderamiento depende de la aprobación de terceros.

Qué es real: el empoderamiento implica autonomía, responsabilidad personal y cuidado de la propia vida y de la comunidad. Requiere metas claras, educación, salud, finanzas personales y redes de apoyo.

Cómo avanzar: para avanzar, define metas concretas de independencia (educación, finanzas, salud); construye una red de mentoras y apoyo; practica la comunicación asertiva y la toma de decisiones informadas.

Ejemplos reales: Malala Yousafzai, Greta Thunberg y Michelle Obama.

Mujeres poderosas (influencia y liderazgo)

Definición: aquellas que alcanzan roles de alto impacto en política, tecnología, negocios u otros ámbitos, moldeando la sociedad desde la toma de decisiones.

Ideas equivocadas comunes: creer que solo se llega a liderazgo ocupando cargos grandes; que liderar es imponer o hablar con mayor fuerza.

Qué es real: el liderazgo existe en cualquier ámbito: comunitario, educativo, social o empresarial; la influencia se fundamenta en la coherencia entre palabras y acciones, ética y colaboración.

Cómo avanzar: participa en proyectos o iniciativas locales; busca roles de mentoría y construye redes de apoyo; desarrolla habilidades de comunicación, negociación y trabajo en equipo.

Ejemplos reales: Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Angela Merkel y Mary Barra.

Mujeres valiosas (esencia y resiliencia)

Definición: valor intrínseco y capacidad de perseverar, con impacto humano independientemente de la fama o la riqueza.

Ideas equivocadas comunes: creer que el valor se mide solo por logros visibles o reconocimiento público; pensar que no importa lo que digan los demás y que siempre hay que “ser” sin considerar las consecuencias.

Qué es real: el verdadero valor se demuestra en la constancia, la capacidad de aprender de la adversidad y en compartir conocimientos para ayudar a otros.

Cómo avanzar: identifica tus fortalezas y áreas de crecimiento; cultiva la resiliencia ante desafíos y convierte las dificultades en enseñanzas; comparte experiencias para empoderar a otras personas.

Ejemplos reales: Rosa Parks, Jane Goodall, Wangari Maathai, Ada Lovelace y Frida Kahlo.

A manera de colofón: La fortaleza femenina se construye con convicción y acción coherente. Si sientes que estás equivocada en algún aspecto, da un paso concreto hoy: fija una meta realista de empoderamiento, busca una mentora o acompaña a alguien más, y observa cómo tus decisiones se alinean con tus valores.