Gobierno estatal fortalece el bienestar emocional estudiantil

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, consolida la salud mental como un eje prioritario del bienestar educativo, mediante acciones orientadas al desarrollo socioemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; en lo que va de la actual administración ha alcanzado a 76 mil 892 integrantes de la comunidad educativa a través de 252 acciones.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la salud mental es una condición indispensable para el aprendizaje, la permanencia escolar y el desarrollo integral, por lo que se ha integrado como un componente central en la política educativa estatal.

Indicó que la SECTI implementa una estrategia que integra promoción, prevención y atención inicial de la salud mental, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales; a través del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI) se realizan conferencias, talleres, cursos en línea, capacitaciones, simposios, ferias de valores e intervenciones de contención socioemocional.

Tan solo en 2025 más de 11 mil maestras y maestros se capacitaron en la materia, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y más de 6 mil docentes están inscritos este año. A ello se suma la elaboración y distribución de una cifra superior a 12 mil 500 materiales pedagógicos, así como contenidos digitales que han registrado más de 211 mil visualizaciones.

Finalmente, el titular de la SECTI subrayó que estas acciones contribuyen a la construcción de entornos escolares seguros e inclusivos, donde el bienestar emocional forma parte del proceso educativo y permite a las y los estudiantes desarrollarse plenamente.