Durante las “Bodas 2026”, 259 parejas unieron sus vidas en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Durante la celebración de las “Bodas 2026”, donde unieron sus vidas 259 parejas, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, mencionó que desde hace 10 años, el Gobierno de Huixquilucan ha realizado más de dos mil 700 matrimonios brindando con ello, certeza jurídica a las parejas apoyo la economía familiar, y fortalecer el vínculo del matrimonio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, y el vice coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado, Enrique Vargas del Villar, apadrinaron a las parejas que decidieron unir sus vidas.Tras felicitarlos, Contreras Carrasco les dijo: “Desearles una vez más un muy feliz matrimonio y, sobre todo, esta certidumbre que se traduce en esta confianza entre ustedes”, expresó.

Durante la ceremonia solemne para dar lectura a sus derechos y obligaciones como pareja, que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, ubicado en la comunidad de El Plan, la alcaldesa de Huixquilucan reafirmó su compromiso con las familias que habitan en este municipio, pues estos matrimonios civiles aseguran que los cónyuges e hijos tengan acceso a beneficios legales como seguridad social, derechos de herencia, pensiones, permisos laborales y facilidades fiscales, entre otros.

Explicó que las “Bodas 2026” se realizaron de manera gratuita para las parejas, lo que representó un ahorro de más de dos mil 800 pesos para cada una de ellas, por concepto de actas y celebración de matrimonios, a lo que se sumaron 240 pesos por estudios prenupciales que realizó el Sistema Municipal DIF.

“Este apoyo que se brinda a la población es resultado de las finanzas sanas que manejamos en el gobierno municipal, que también nos permite implementar mejores programas que atiendan las necesidades de los huixquiluquenses, lo que se traduce en certidumbre y confianza en la economía familiar”, dijo Romina Contreras Carrasco.

En tanto, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, felicitó a los recién casados y explicó que este tipo de iniciativas contribuyen a que el Gobierno de Huixquilucan sea el mejor calificado en la entidad mexiquense y, en varias ocasiones, del país, gracias a un trabajo humanista y cercano a la gente.

“Hoy es un gran día para todos ustedes, porque están empezando una nueva etapa, hoy le dan esta certeza jurídica a su familia, pero, sobre todo, una certeza de amor, de todos los días trabajar en equipo. El Gobierno de Huixquilucan, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, seguirá entregando resultados”, aseguró.

Asimismo, el subdirector del Registro Civil Valle de Toluca Zona Centro Norte, Rodolfo Díaz López, dijo, frente a los asistentes, que el matrimonio representa una serie de derechos y obligaciones que, además de brindar seguridad y certeza jurídica, es una formalidad que ayuda a la sociedad a ser mejores personas, al tiempo de contribuir al desarrollo de sus capacidades individuales y de pareja.

Al concluir la ceremonia oficial, los recién casados reconocieron el respaldo de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, para llevar a cabo estas bodas de manera gratuita, y compartieron la tradicional partida de pastel, así como rifas y regalos.