LA NUEVA AUDITORÍA EN LA FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL 

POR DAVID COLMENARES PÁRAMO

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional autónomo, creado en 1963, que agrupa a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación, el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento institucional en el ámbito del control y la fiscalización gubernamental. OLACEFS forma parte de la comunidad internacional de fiscalización encabezada por INTOSAI y constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos regionales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

La ASF ha impulsado, como parte de una Nueva Auditoría, establecer una visión que reconoce el valor de la fiscalización superior a manera de instrumento fundamental para mejorar nuestra gestión pública en materia de rendición de cuentas, poniendo énfasis en la prevención y la generación de valor y beneficio a través de la fiscalización superior.

Como reconocimiento internacional de nuestra labor estos años hemos tenido una participación relevante. Por ejemplo, me ha tocado encabezar la OLACEFS desde hace algunos años, electo por unanimidad como Secretario Ejecutivo en un evento realizado en la Ciudad de Oaxaca, desde entonces he encabezado no solo la parte administrativa, sino la oportunidad estratégica para articular iniciativas que fortalezcan a las EFS de Latinoamérica y el Caribe.

Desde ahí hemos buscado y logrado que nuestras experiencias y conocimientos, en materia de fiscalización, se traduzcan en el desarrollo institucional acompañado de buenas prácticas y el incremento de capacidades entre pares, lo que se logra por medio de programas de capacitación, desarrollo de herramientas digitales y grupos de trabajo técnicos, promoviendo una fiscalización más moderna, íntegra y orientada a resultados.

Otros logros relevantes es el trabajo realizado el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres, una iniciativa orientada a mejorar la supervisión de recursos en situaciones de emergencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, hemos promovido el uso de tecnologías emergentes en los procesos de fiscalización y compartido nuestra experiencia en auditoría digital, análisis de datos e inteligencia artificial –áreas en donde la ASF se ubica en la vanguardia internacional–, como ejemplos de cómo la transformación tecnológica puede optimizar el control público.

Ha sido intensa nuestra participación en espacios multilaterales como el encuentro interregional interregionales con EUROSAI, como la X Conferencia Conjunta OLACEFS-EUROSAI realizada en Ciudad de México con la presencia de cerca de 50 miembros de EUROSAI en las oficinas de la ASF. Inclusive tuvimos la presencia de ARABOSAI y de representantes de otros continentes fundamentalmente en nuestra región.

La ASF en las instancias multilaterales de las que es parte como lo son la INTOSAI, la OLACEFS, la OCCEFS, hemos promovido una fiscalización que fortalezca la rendición de cuentas, el uso correcto de los recursos público, la confianza ciudadana y el buen gobierno mediante los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización superior.

Asimismo, esto ha permitido que fortalezcamos nuestras áreas de capacitación, tener una presencia en los Estados y Municipios, en suma, tener un trabajo itinerante que fortalezca y haga transparentes el uso correcto de los recursos públicos.

