IEEM acerca la estadística electoral a la comunidad universitaria

Zumpango, Méx.- Las Consejeras Electorales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), July Erika Armenta Paulino y Flor Angeli Vieyra Vázquez, participaron de manera presencial y virtual respectivamente, en las mesas de deliberación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de analizar datos electorales, así como reflexionar sobre los procesos democráticos y el fortalecimiento de la igualdad en la representación política.

En el Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Consejera July Erika Armenta Paulino destacó que la información generada en los comicios debe transformarse en cifras y gráficas que permita al Poder Legislativo perfeccionar futuras convocatorias y procesos electorales.

Subrayó que el SICEE facilita la identificación de indicadores de competitividad y elementos contenidos en la boleta electoral, además, permite a la academia y a las personas usuarias visualizar los resultados a partir de su casilla o sección hasta el panorama estatal.

En este sentido, Armenta Paulino señaló que el trabajo del IEEM y del INE va más allá de la jornada electoral, pues herramientas como el SICEE permiten que el voto se convierta en datos accesibles y transparentes: “Hacer democracia es también lograr que la información esté disponible y sea utilizada por la sociedad”, puntualizó.

En la mesa de deliberación, la Consejera Electoral compartió espacio con Manolo Erik Sánchez del Real, académico de la UAEMex campus Zumpango, y con Joel Almeraya Godínez, ex académico de la misma universidad en Texcoco.

Por su parte, en Toluca y de manera virtual, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez, a partir de un análisis de la paridad de género, sus antecedentes y la prospectiva hacia una paridad sustantiva, reconoció que, todavía hay importantes acciones por realizar para que las mujeres verdaderamente puedan ejercer el poder político en condiciones paritarias.

Resaltó que el SICEE cuenta con un apartado específico enfocado al tema de la paridad, con indicadores de competitividad y representación, de igual manera, permite observar cómo la participación política de las mujeres se enfoca en la búsqueda de una paridad sustantiva.

La Consejera Electoral enfatizó que la paridad en México no es una cuota temporal, sino un principio constitucional, que ha cobrado fuerza con el tiempo: “ver mujeres donde antes no las veíamos cambia los referentes simbólicos y nos obliga a garantizar que ejerzan el poder sin barreras, como los techos de cristal, de cemento o la violencia política de género”, afirmó.

Vieyra Vázquez explicó que el Sistema permite desglosar datos sobre la integración de senadurías, diputaciones y gubernaturas electas en el Proceso Electoral 2023- 2024, desagregada por género y por entidad federativa, además destacó el papel de los OPLES para que la participación de las mujeres se cumpla bajo el principio de paridad.

También enfatizó la importancia del Sistema Geográfico Electoral (SIGE 2024), herramienta digital diseñada por el IEEM, en donde se puede visualizar la alternancia Política de la Mujeres en el Estado de México.

Detalló que estos datos resultan relevantes para la academia, los partidos políticos y las autoridades electorales, ya que contribuyen al diseño de políticas públicas que consoliden el acceso de grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidad, personas afromexicanas y de la diversidad sexual.