Anuncia presidenta Sheinbaum sorteo de boleto para inauguración del Mundial 2026

Ciudad de México. – La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, cumplirá con su promesa de regalar su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una joven aficionada del futbol, la convocatoria es para mujeres de entre 14 y 25 años, quienes tendrán que grabarse dominando el balón de futbol soccer y subirlo a la página oficial del concurso: https://www.mundialsocial.gob.mx/; además, se anunció el programa “Mundial Social”, con el objetivo de dejar un legado deportivo y compartir con el mundo la riqueza cultural del país.

El Gobierno de México dio a conocer este programa, en donde a través de torneos deportivos y actividades culturales, educativas y de salud, se realizarán más de 5 mil actividades en todo el país, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentó los avances del proyecto Mundial Social con la construcción de canchas de futbol en todo México.

Este plan, estará liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye 74 mundialitos y copas deportivas de distintas categorías; 177 Fiestas México 2026; la aplicación Conoce México, con 250 rutas turísticas por el país; la realización de 3 Récords Guinness; 1,483 actividades del programa Vive saludable, juega feliz y 10,631 murales de arte urbano.

Retomando el tema de seguridad del país, la coordinadora del Mundial en México, Gabriela Cuevas confirmó que se llevó a cabo la reunión de seguridad pactada con representantes de la FIFA, quienes reafirmaron su confianza en México como país anfitrión y acordaron tener cercanía con los Gobiernos Estatales de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México.

La presidenta Sheinbaum Pardo, mencionó que el proyecto del Mundial Social busca mantener la emoción del futbol como un deporte social en todo el país y sembrar semillas de grandes jugadores y jugadoras con canchas en buenas condiciones.

Por otra parte, la mandataria federal mencionó que durante la junta que tuvo con representantes de la refresquera Coca-Cola, se comentó el tema del uso de fructosa de otros países para endulzar el producto en México, mencionó que el azúcar mexicano es barato en estos momentos, también hablaron sobre el uso del agua en el país, y recalcó que tiene utilizarse con conocimiento del impacto ambiental.

En cuanto a la Reforma Electoral presentada, la presidenta afirmó que, las diferencias expresadas por partidos aliados respecto a la Reforma Electoral no representan una traición a la Cuarta Transformación (4T), sino puntos de vista distintos que deberán resolverse en el debate legislativo.

Además, reiteró la importancia de la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) durante las campañas electorales, debido a que hoy en día forman parte de la desinformación: “Durante mi campaña no viví este uso de la IA, pero ha avanzado mucho en el último año, la idea es que si se use pero que aparezca en grande ‘Creado con Inteligencia Artificial’ para que quién lo vea, lo sepa”, explicó.

Finalmente, al responder a una pregunta, la mandataria federal aseguró que el tema del tráfico de armas siempre se ha discutido en todos los foros, y aseguró que la mayor ayuda que Estados Unidos puede darle a México en materia de seguridad es controlar el flujo de armas ilegales que llegan desde su país.