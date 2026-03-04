Aficionados del Toluca son agredidos con cerveza tras triunfo escarlata

Ciudad de México.- El triunfo de los Diablos Rojos del Toluca sobre Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026 estuvo acompañado de un episodio polémico en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que seguidores del conjunto auriazul arrojan cerveza y vasos a aficionados escarlatas, hecho que generó molestia y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en los estadios del futbol mexicano.

El incidente ocurrió durante el encuentro en el que Toluca se impuso 3-2 en Ciudad Universitaria. El resultado no solo representó una victoria importante para los mexiquenses, sino que también significó el fin del invicto de Pumas en el torneo y confirmó el buen paso del equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, que se mantiene como el único conjunto sin derrota tras nueve jornadas del Clausura 2026.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, Facebook y X, muestran a varios aficionados de Pumas lanzando bebidas y algunos objetos hacia dos seguidores del Toluca que celebraban uno de los goles del equipo visitante. La escena generó momentos de tensión en la zona de gradas donde se encontraban ambos grupos de aficionados.

En el video se escucha también a algunos seguidores auriazules exigir que los aficionados visitantes fueran retirados del inmueble, bajo el argumento de que estaban provocando con sus festejos. Sin embargo, en las grabaciones no se observa que los seguidores del Toluca respondieran con agresiones físicas, más allá de celebrar la anotación de su equipo.

Hasta ahora, ni el Club Universidad Nacional, ni la Liga MX han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido en el inmueble de Ciudad Universitaria. En temporadas recientes, la liga ha reiterado su postura de cero tolerancia a la violencia en los estadios, por lo que incidentes de este tipo pueden derivar en sanciones económicas, vetos a aficionados o incluso castigos al club local si se determina alguna responsabilidad.

Mientras tanto, el episodio continúa generando reacciones en redes sociales, donde aficionados de ambos equipos han expresado su postura sobre lo ocurrido durante la Jornada 9 del Clausura 2026.