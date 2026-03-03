Disminuye 44.82% el homicidio doloso en la zona oriente del EdoMéx: Gómez

Texcoco, Méx.– La estrategia de seguridad implementada en la región oriente del Estado de México, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reportó una disminución del 44.82 por ciento en el delito de homicidio doloso durante los últimos 30 días, en comparación con el mismo periodo inmediato anterior.

De acuerdo con información difundida por la mandataria estatal a través de sus redes sociales, el resultado fue dado a conocer durante la sesión diaria de la Mesa de Paz realizada en Texcoco, donde autoridades estatales y federales evaluaron la incidencia delictiva en los municipios que conforman la estrategia del Mando Unificado Oriente.

Según lo expuesto por el general Alejandro Alcántara Ávila, comandante del Mando Único de la zona Oriente en el Estado de México, la reducción corresponde al balance de los últimos 30 días en los municipios prioritarios.

“Este día tan especial para nuestro #EdoMéx, en mi querido #Texcoco, encabecé la Mesa de Paz, donde el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que en los últimos 30 días, en los municipios que conforman esta estrategia, se cuenta con una baja del 44.82 % en el delito de homicidio doloso, en comparación a los 30 días previos. ¡Seguimos trabajando para la paz y la seguridad en la Zona Oriente!”, dijo en redes sociales.

La gobernadora destacó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, mediante operativos focalizados y despliegues estratégicos sustentados en el análisis de la incidencia delictiva.

Durante el encuentro también estuvo presente el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien reiteró que el trabajo conjunto ha sido determinante para avanzar en la reducción de este delito de alto impacto.

“Este 2 de marzo, reafirmamos que las y los mexiquenses estamos construyendo en unidad un mejor EdoMéx. Desde nuestro querido Texcoco, asistí a la Mesa de Paz que presidió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde el Gral. Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, nos dio buenas noticias: En los últimos 30 días se registró una disminución del 44.82% en homicidios dolosos en los municipios que forman parte de la estrategia”, expresó en su cuenta de X.

Autoridades estatales señalaron que la tendencia a la baja en el delito de homicidio doloso se ha mantenido como resultado de una estrategia integral que combina presencia operativa, inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas que generan violencia en las comunidades.

Las Mesas de Paz, que se realizan de manera diaria, se han consolidado como el principal mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados en materia de seguridad en la entidad, particularmente en la zona oriente, considerada una de las regiones con mayores retos en materia de incidencia delictiva.

Con estos indicadores, el gobierno estatal reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones que permitan garantizar condiciones de mayor tranquilidad para las y los mexiquenses.