Debemos esperar a conocer el documento completo de la reforma electoral: Pulido

Toluca, Méx.- Tras la propuesta de reducir en 25% el presupuesto electoral y el de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, asegura que cuenta con la capacidad técnica para ajustarse a lo que determine la reforma y mantener la calidad de los procesos comiciales. “Aunque esperemos a conocer el documento sobre la reforma electoral”, dijo.

Agregó que no sería la primera vez que el organismo enfrenta restricciones presupuestales. También, en años anteriores, los mayores recortes se han aplicado al Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, lo que ha implicado disminuir la contratación de personal eventual y optimizar los periodos de trabajo.

Mientras que, otra medida ha sido la contención salarial para consejerías y altos funcionarios. Ante ello, señaló que el IEEM, ha venido implementando políticas de austeridad y eficacia en los últimos años.

“No es algo nuevo para nosotros trabajar con presupuestos acotados y acataremos lo que establezca la reforma, tenemos toda la disposición técnica para seguir garantizando procesos de calidad”.

Incluso, se dijo dispuesta a analizar una posible reducción salarial para las consejerías, como ocurrió en el Tribunal Electoral del Estado de México.

Aunque las percepciones del IEEM son públicas y transparentes, y que el Código Electoral establece que deberían ser equiparables a las magistraturas, aunque actualmente están por debajo de ese nivel.

Finalmente, Pulido Gómez pidió esperar a conocer el documento completo de la reforma para analizar sus alcances específicos y la forma en que se implementará.