Resultados de la Liga MX jornada 7

*Cruz Azul da golpe de autoridad, América goleó y Atlas vence a San Luis

Xolos 1-1 Mazatlán

Xolos de Tijuana y Mazatlán cerraron la actividad sabatina de la Jornada 7 del Clausura 2026 con un empate 1-1 en un duelo dinámico y de constantes aproximaciones. Desde los primeros minutos, ambos equipos mostraron intensidad y disposición ofensiva en el Estadio Caliente.

El conjunto fronterizo se adelantó rápidamente en el marcador al minuto 9, cuando Ramiro Árciga mandó una diagonal retrasada que Kevin Castañeda aprovechó desde segunda línea para abrir el marcador. Tijuana mantuvo la presión y estuvo cerca del segundo tanto, incluso con un disparo al travesaño de Mourad Daoudi, pero Mazatlán resistió gracias a su orden defensivo.

La insistencia de los Cañoneros tuvo recompensa al minuto 60, cuando Josué Ovalle marcó de cabeza el tanto del empate. En la recta final, ambos equipos buscaron el triunfo, pero la falta de contundencia mantuvo la igualdad, dejando un punto para cada lado.

Cruz Azul 2-1 Chivas

Cruz Azul y Chivas protagonizaron un duelo vibrante en el Estadio Cuauhtémoc, donde La Máquina logró una valiosa victoria 2-1 ante el entonces invicto Guadalajara. El encuentro comenzó con ritmo alto y llegadas en ambos arcos desde los primeros minutos.

El marcador se abrió al minuto 33, cuando Carlos Palavecino cobró un tiro libre preciso que encontró al Toro Fernández, quien definió de cabeza para adelantar a los celestes. Chivas respondió con intensidad y estuvo cerca del empate antes del descanso, pero sin fortuna frente al arco.

En la segunda mitad, Guadalajara encontró el empate al minuto 80 con un cabezazo de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable, Charly Rodríguez apareció tras un tiro de esquina para sentenciar el 2-1 final y darle a Cruz Azul un triunfo de alto impacto.

Necaxa 0-3 Toluca

Toluca se metió al Estadio Victoria y firmó una contundente victoria 3-0 ante Necaxa, en un partido que se resolvió en la recta final. Aunque el marcador fue amplio, el duelo fue parejo durante gran parte del encuentro.

En la primera mitad, Necaxa generó las opciones más claras, pero se topó con un inspirado Luis García bajo los tres palos. Toluca también tuvo aproximaciones, principalmente con Paulinho y Jesús Angulo, pero el empate se mantuvo al descanso.

Ya en la segunda parte, Paulinho rompió el cero al minuto 79 y firmó su doblete al 83 para encaminar la victoria escarlata. Federico Pereira selló la goleada al 90+4 con un remate de cabeza. Toluca mantuvo su invicto y confirmó su buen momento en el torneo.

León 2-1 Santos

León hizo valer su localía y derrotó 2-1 a Santos Laguna en un duelo intenso disputado en el Bajío. El partido comenzó de manera inmejorable para la Fiera, que se adelantó apenas al minuto 2 con un tiro libre desviado que terminó en el fondo de la red.

El dominio esmeralda continuó y al minuto 25, Diber Cambindo amplió la ventaja desde el punto penal. Santos reaccionó antes del descanso con una gran jugada individual de Ezequiel Bullaude, quien descontó al minuto 40 para mantener con vida a los laguneros.

En la segunda mitad, ambos equipos buscaron el gol, pero las defensivas y los arqueros evitaron más anotaciones. León supo manejar la ventaja y cerró el encuentro para sumar tres puntos importantes en casa.

Atlas 3-2 Atlético de San Luis

Atlas protagonizó una espectacular remontada para vencer 3-2 al Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco. El partido arrancó cuesta arriba para los rojinegros, luego de que João Pedro abriera el marcador al minuto 3 para la visita.

San Luis amplió la ventaja al minuto 41 con un tanto de Eduardo Águila, pero Atlas reaccionó antes del descanso con un penal convertido por Diego González, recortando distancias en un momento clave del encuentro.

En la segunda mitad, los Zorros igualaron el marcador con otro penal, ahora bien cobrado por Eduardo Aguirre. Con superioridad numérica, Atlas encontró el gol del triunfo al minuto 83 tras un desvío que terminó en el fondo de la red, sellando una victoria de carácter.

Puebla 0-4 América

América impuso su jerarquía y goleó 4-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, confirmando su dominio histórico sobre La Franja. Las Águilas mostraron contundencia y eficacia en condición de visitante.

El marcador se abrió al minuto 43 con el primer gol de Raphael Veiga como azulcrema. En la segunda mitad, Isaías Violante amplió la ventaja al 61’, también estrenándose como goleador con América.

Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga completaron la goleada en los minutos finales, sellando una actuación sólida del conjunto capitalino, que escaló posiciones y recuperó confianza fuera de casa.

Tigres 1-2 Pachuca

Pachuca logró una valiosa remontada y venció 2-1 a Tigres en el Volcán, en uno de los resultados más destacados de la jornada. Los universitarios tomaron la ventaja antes del descanso con un gol de Ozziel Herrera al minuto 39.

El partido cambió en la segunda mitad tras la expulsión de Joaquim, que dejó a Tigres con diez hombres. Pachuca aprovechó la superioridad numérica y comenzó a inclinar la balanza a su favor.

El empate llegó al 79’ con un cabezazo de Salomón Rondón y, diez minutos después, Robert Kenedy firmó un golazo de larga distancia para concretar la remontada. Los Tuzos se llevaron tres puntos de oro en Nuevo León.

Pumas 2-0 Monterrey

En una tarde fría, los Pumas sacaron las garras y encendieron el ambiente en el Estadio Olímpico Universitario para imponerse 2-0 ante Monterrey con una gran actuación de Álvaro Angulo, quien anotó los dos goles del partido y volvió a ser el lateral que el equipo necesitaba en la cancha.

Aquellos Rayados del torneo pasado que lucían con su futbol vistoso, certero y muy técnico, quedaron helados en la Ciudad de México y siguen agravando sus problemas en el certamen al acumular su tercera derrota que, por ahora, los tiene fuera de puestos de liguilla.

En cambio, los Pumas gozan de ser el otro club invicto del Clausura 2026 (junto con Toluca) y todo esto gracias a actuaciones como la de esta tarde en CU donde aprovecharon sus jugadas de gol para conseguir dos tantos, aunque también siguen desaprovechando opciones que pueden mejorar su ofensiva.

En el inicio del partido, Pumas aprovechó muy bien los espacios y su velocidad, además de que supo entender que la ausencia del lateral Stefan Medina dejaba un espacio en la lateral de Rayados.

Así llegó el primer gol con un centro de Alan Medina por la banda derecha al segundo poste donde apareció Angulo y remató a portería para colocar el 1-0. Estaba solo, sin ningún rival que pudiera hacerle sombra, así que no le costó trabajo poner el esférico en el poste contrario al arquero.

Rayados pudo despertar, pero sus disparos chocaron una y otra vez contra la muralla Keylor Navas. Además de que otros jugadores como Sergio Canales, Uros Durdevic y Luca Orellano no podían hilvanar jugadas que realmente pudieran entrar a portería.

Del otro lado de la cancha, el arquero Luis Cárdenas sufrió con los contragolpes felinos. Afortunadamente Juninho no salió en su noche ya que echó a perder un mano a mano que tiró justo a donde estaba el meta.

El 2-0 llegó en una jugada de tiro de esquina, donde el delantero Robert Morales remató de cabeza y Cárdenas logró atajar, pero dejó el esférico suelto y listo para el colombiano Angulo que empujó el balón a las redes para sentenciar el marcador.

Pumas siguió jugando a una alta intensidad, pero de forma muy imprecisa. Sí, llegaban al área, pero fallaban en el último toque. Volvían a tener buenas triangulaciones, pero tomaban mal la última decisión y sus opciones claras de gol se diluían.

¿Cómo va Pumas?

Con números como respaldo, el técnico Efraín Juárez ya le dio su cuarto triunfo a los Pumas que no sueltan la parte alta de la Tabla General este semestre y tras siete Jornadas pueden presumir que ya vencieron a Tigres en el Volcán y ahora a los Rayados de Canales y compañía.

Por otro lado, desde un palco del Estadio, el presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, veía como otra vez el técnico Domenec Torrent no podía cambiar el rumbo del partido y de un equipo que se congeló en el frío de la capital.