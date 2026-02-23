Mujeres empresarias renuevan liderazgo en EdoMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Jaqueline García Vázquez rindió protesta como presidenta del capítulo Estado de México del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), cargo que desempeñará durante el periodo 2026-2028, con el compromiso de fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito empresarial y ampliar oportunidades de desarrollo económico para las emprendedoras mexiquenses.

Durante la ceremonia en el Jardín Botánico Cosmovitral, en Toluca, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (SEDECO), Laura González Hernández, destacó el papel que desempeñan las mujeres en el crecimiento económico de la entidad, al señalar que continúan derribando barreras históricas y consolidando proyectos productivos que fortalecen la economía local.

Ante empresarias, empresarios y representantes de organismos estatales y nacionales, la funcionaria afirmó que el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantiene una visión de impulso permanente al sector femenino, al considerar indispensable la participación activa del empresariado para consolidar la transformación económica del estado.

“La visión de las mujeres no sólo es necesaria, sino indispensable para el progreso del Estado de México. Los espacios que hoy ocupan son resultado de su capacidad, esfuerzo y determinación”, expresó.

Durante su intervención brindó cifras relevantes, entre las que subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores económicos de la entidad, donde la participación femenina es predominante.

Detalló que 75 de cada 100 mujeres laboran en MiPyMes: 43 por ciento en micronegocios, 18 por ciento en pequeñas empresas y 13 por ciento en medianas, además de que 7 de cada diez también participan en grandes compañías.

Añadió que en la actual administración estatal se han generado más de 190 mil empleos, de los cuales el 40 por ciento son ocupados por mujeres. Asimismo, explicó que más del 75 por ciento del empleo femenino se concentra en sectores como la industria manufacturera, el comercio y los servicios empresariales y domésticos.

La funcionaria reiteró el respaldo institucional para continuar impulsando políticas públicas que permitan reconocer el talento emprendedor femenino y traducirlo en bienestar económico para las familias mexiquenses.

Por su parte, la presidenta Jaqueline García Vázquez señaló que uno de sus principales objetivos será consolidar alianzas estratégicas con instituciones financieras y organismos empresariales para ampliar programas de capacitación, apoyos y créditos dirigidos a mujeres empresarias.

“Mi deseo es que las mujeres ganen independencia económica, porque una mujer con autonomía financiera puede tomar decisiones en igualdad de condiciones y construir un mejor futuro”, expresó.

Entre las metas, la nueva presidenta del organismo destacó que buscará dar continuidad al fortalecimiento de redes empresariales y al acompañamiento de emprendedoras, impulsando proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social del Estado de México.