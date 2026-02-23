Mohamed aplaudió la contundencia de Toluca

Aguascalientes, Aguascalientes.- Luego de la victoria 3-0 en la visita a Necaxa, el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, resaltó la entrega total de sus Diablos Rojos, un equipo que, aseguró, compite con humildad, intensidad y convicción, sin importar los logros obtenidos en el pasado reciente.

El estratega reconoció que el duelo en Aguascalientes fue exigente y con alto desgaste físico, especialmente durante la primera mitad, cuando el conjunto hidrocálido logró emparejar el trámite. Sin embargo, subrayó que la paciencia, el orden y la recuperación de la contundencia permitieron a los escarlatas inclinar la balanza en el segundo tiempo. “Fue un partido muy físico. El primer tiempo estuvo más parejo, pero en el segundo pudimos marcar la diferencia y demostrar que fuimos superiores”, expresó.

Mohamed consideró que una de las principales fortalezas del equipo radica en su mentalidad competitiva. Destacó que, pese a lo conseguido la temporada pasada, el grupo mantiene los pies en la tierra y afronta cada partido como si no hubiera ganado nada. “La humildad para correr, competir y entregarse en cada duelo es clave. Cuando ves a un equipo así, te sientes representado”, apuntó.

En el rubro individual, el “Turco” elogió la actuación del guardameta Luis García, quien fue determinante para mantener el arco en cero con intervenciones clave en la primera parte. Destacó además la sana competencia interna en la portería y la confianza que le genera contar con alternativas sólidas en cada línea.

Sobre Paulinho, autor de dos goles, resaltó su jerarquía y olfato goleador. “Tiene el ADN del gol, siempre aparece en el lugar indicado. Ese instinto no se aprende y qué bueno que juega para nosotros. Este doblete le dará mucha confianza”, señaló.

También hubo elogios para Marcel Ruiz, a quien Mohamed calificó como un futbolista de nivel internacional. Resaltó su técnica, despliegue físico y capacidad para influir en ambas áreas, además de su aporte en la recuperación de balón.

Finalmente, el técnico informó que Helinho, Alexis Vega y Nicolás Castro podrían reincorporarse a los entrenamientos la próxima semana, con la mira puesta en los próximos compromisos ante Chivas, Pumas o FC Juárez, en un calendario apretado que incluye el arranque de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Toluca avanza firme, con juego, carácter y un mensaje claro: aquí nadie se relaja.