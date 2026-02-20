Delfina Gómez y Alicia Bárcenas fortalecen políticas ambientales en el EdoMéx

Toluca, Méx. – La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió este viernes en el Palacio de Gobierno a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas en materia de protección ambiental y desarrollo sustentable.

Durante el encuentro, la mandataria estatal destacó la importancia de la colaboración entre autoridades federales y locales para atender los retos ambientales de la región. A través de sus redes sociales, Delfina Gómez expresó: “En Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, recibí a mi amiga Alicia Bárcena, titular de SEMARNAT, y su equipo de trabajo. Dialogamos sobre las políticas ambientales que hemos impulsado en esta administración y del trabajo que realizaremos en conjunto para proteger nuestro medio ambiente”.

Por su parte, la secretaria Alicia Bárcena resaltó los temas abordados durante la reunión, que incluyeron el Plan de Justicia de Atenco, la gestión del Bosque de Agua y la propuesta del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en la entidad. En su cuenta de X, la secretaria escribió: “Tuvimos una productiva reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el Palacio de Gobierno del EdoMéx para fortalecer y dar seguimiento a asuntos ambientales estatales, como el Plan de Justicia de Atenco; la gestión del Bosque de Agua; y la propuesta de un PODECIBI en el estado”.

El encuentro permitió sentar las bases para futuros proyectos que impulsen la protección del medio ambiente y promuevan el bienestar de las comunidades mexiquenses, destacando la colaboración entre el gobierno estatal y la SEMARNAT para acelerar iniciativas estratégicas, tanto en la conservación de recursos naturales como en el impulso de proyectos de desarrollo económico que respeten el entorno ecológico.

Con este acercamiento, la administración estatal reafirma su compromiso con políticas ambientales que integren la participación de la ciudadanía, la planeación sustentable y la coordinación con instancias federales, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro y saludable para los mexiquenses.