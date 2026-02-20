Aún persisten rezagos y desigualdad en la política que deben erradicarse: Esquivel

Toluca, Méx.- La magistrada federal Jazmín Esquivel Mossa, destacó que la reforma constitucional de paridad en todo, vigente desde 2019, marcó un parteaguas al garantizar la igualdad en la representación y distribución del poder entre mujeres y hombres en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno.

Durante su mensaje virtual, durante la toma de protesta de Arlen Siu Jaime Merlos como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la entidad (OPPMEM) para el periodo 2026, dijo que este avance ha generado un “Círculo virtuoso” al permitir que más mujeres influyan en la protección y expansión de sus derechos, con políticas públicas favorables y un sistema de impartición de justicia con perspectiva de género.

“Reconoció que persisten rezagos, desigualdades y formas de discriminación que aún deben erradicarse”, indicó.

En ese contexto, resaltó la reciente reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca dar un paso decisivo hacia la plena igualdad, enfrentando de manera frontal el principal signo de discriminación contra las mujeres: la violencia de género, incluida la violencia política en razón de género.

Esquivel alertó que esta violencia se expresa con una fuerte carga simbólica basada en prejuicios y estereotipos, que van desde intentos de exclusión de la vida pública hasta agresiones extremas.

Reconoció el papel del Tribunal Electoral del Estado de México en la emisión de resoluciones que han contribuido a abatir estas prácticas y a proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

En ese marco, subrayó la relevancia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México, cuya misión será aportar información sobre la participación femenina, fortalecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política, impulsar una agenda de igualdad sustantiva y promover un cambio cultural que normalice la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder en condiciones de plena igualdad.