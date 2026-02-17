En la UAEMéx, Rigoberta Menchú destacó la lucha de los pueblos indígenas

Toluca, Méx.- Durante la conferencia magistral “Diálogo de saberes y lenguas originarias”, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz destacó que el reconocimiento actual de los derechos lingüísticos es resultado de la lucha histórica de los pueblos indígenas por el respeto y la igualdad de oportunidades.

Acompañada por la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la defensora de los derechos humanos reconoció la riqueza cultural del Estado de México como resultado de su multiculturalidad y la confluencia de distintos saberes.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, Menchú Tum enalteció el papel fundamental que las y los profesores han tenido en la preservación y el fortalecimiento de las culturas originarias a través de la enseñanza de las lenguas maternas.

También, reconoció a las y los jóvenes quienes al hablar, interpretar y transmitir la lengua propia permiten mantener vivos los saberes ancestrales y llevar el conocimiento científico a todos los territorios y comunidades, sin distinción.

En tanto, la rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Martha Patricia Zarza Delgado, puntualizó que las lenguas constituyen un patrimonio cultural e intelectual invaluable, de trascendencia para el desarrollo humano y la cohesión social.

La primera rectora precisó que UAEMéx trabaja permanentemente para situar una cultura multilingüe y multicultural que permita salvaguardar los saberes, las identidades y las lenguas originarias.

Por tal motivo, se sumaron a la Iniciativa de Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, integrada en su Nuevo Modelo de Ciencia Abierta para la Transformación Social, cuyo objetivo es promover la divulgación y producción científica en diversas lenguas, así como la implementación de diplomados, cursos y redes de colaboración para impulsar a los jóvenes con origen en comunidades indígenas.

“La Transformación Universitaria se materializa en esfuerzos institucionales como estos. Nuestro objetivo es consolidar a la UAEMéx como una universidad pública que promueve la inclusión, la cultura de paz y el respeto por nuestra identidad comunitaria”, dijo.