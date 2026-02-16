Artesanía y tradición en la Feria del Jarro 2026

Tenancingo, Méx.- Con más de seis décadas de historia, inició la Feria del Jarro 2026 en Tenancingo, una de las celebraciones artesanales más representativas del sur del Estado de México, que reúne a productores de cerámica y barro tradicional, lo que atrae a visitantes de distintas regiones del país.

En vísperas del Miércoles de Ceniza, esta feria, que concluirá el 1 de marzo, se ha consolidado como un espacio para la promoción del trabajo artesanal, particularmente de piezas elaboradas en barro, entre las que destacan jarros, cazuelas, ollas, macetas y artículos decorativos, todos hechos a mano con técnicas transmitidas de generación en generación.

Artesanos participantes señalaron que los precios son accesibles para el público, ya que los jarros pueden encontrarse desde los 20 a los 40 pesos por pieza, mientras que piezas de mayor tamaño o con diseños más elaborados tienen costos que van de los 300 a los mil pesos, todo depende del acabado, el tiempo de elaboración y el tipo de barro utilizado.

Aunque la mayoría de los expositores provienen del Estado de México, principalmente de Atlacomulco, Acambay y del mismo municipio, también participan artesanos de Michoacán, entidad reconocida a nivel nacional por su tradición alfarera, lo que amplía la variedad de estilos, colores y técnicas disponibles para los visitantes.

Para los productores, la Feria del Jarro representa una de las temporadas más importantes del año, ya que además de impulsar las ventas directas, permite dar visibilidad a su trabajo y fortalecer la economía local. “Es una oportunidad para mostrar lo que hacemos y que la gente valore el trabajo artesanal”, compartió el artesano Jesús.

A esta feria asisten turistas y habitantes del municipio quienes recorren los puestos, conocen el proceso de elaboración de las piezas y refuerzan una tradición que ha dado identidad a Tenancingo por más de seis décadas.

De acuerdo con cifras oficiales, en la edición anterior participaron 200 artesanos alfareros provenientes del Estado de México, Michoacán y Guanajuato.