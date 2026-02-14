El Toluca venció a Xolos por la mínima diferencia

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.- En actividad de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca hicieron valer su condición de local en el Estadio “Nemesio Diez” y se impuso 1-0 a Xolos de Tijuana, en un encuentro marcado por el orden táctico y la disputa constante en el mediocampo, protagonizado por dos de los equipos con mayor número de empates en el certamen.

El conjunto escarlata, actual bicampeón del futbol mexicano, llegó a este compromiso con dos triunfos y tres igualadas, mientras que el cuadro fronterizo registraba una victoria y cuatro empates, por lo que el duelo representaba una oportunidad clave para ambos de escalar posiciones en la tabla general.

Desde el silbatazo inicial, el Toluca se adueñó del balón y del ritmo del partido, mostrando mayor iniciativa ofensiva pese a tener en la banca a jugadores importantes. La presión constante rindió frutos al minuto 21, cuando una jugada colectiva bien elaborada entre Franco Romero y Marcel Ruiz terminó con el balón en los pies de Paulinho, quien definió con precisión dentro del área para marcar el único tanto del encuentro.

Xolos resintió la ausencia del joven mediocampista Gilberto Mora, habitual generador de dinámica ofensiva, y tuvo dificultades para reaccionar ante el dominio de los locales durante la primera mitad. Aunque intentó adelantar líneas, le costó encontrar profundidad y claridad en el último tercio del campo.

Para el complemento, el conjunto tijuanense realizó ajustes que equilibraron ligeramente el desarrollo del juego, aunque sin generar verdadero peligro sobre el arco defendido por Hugo González. El Toluca, por su parte, optó por manejar los tiempos del encuentro y estuvo cerca de ampliar la ventaja en un par de ocasiones, pero el arquero Antonio Rodríguez evitó una diferencia mayor.

En los minutos finales, los visitantes intensificaron su búsqueda del empate, aunque la zaga mexiquense se mostró sólida para conservar la ventaja. Entre las notas positivas para el cuadro escarlata destacó el regreso a la actividad de Luan García, quien volvió a tener minutos tras una fuerte lesión sufrida hace dos torneos.

Con este resultado, el Toluca escaló hasta la tercera posición de la tabla general y en la próxima jornada visitará al Necaxa el sábado a las 19:00 horas. Xolos, en tanto, buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Mazatlán FC en la frontera el mismo día, a las 23:00 horas.

Diablos Rojos del Toluca

Titulares:

Hugo González; Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira, Jesús Angulo; Marcel Ruiz (C), Pavel Pérez, Santiago Simón; Jesús Gallardo, João Paulo Dias y Paulinho.

Suplentes:

Luis García, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Luan García, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Everardo López, Franco Rossi y Alek Álvarez.

Xolos de Tijuana

Titulares:

José Rodríguez (C); Rafael Fernández, Unai Bilbao, Iván Tona, Jackson Porozo; Kevin Castañeda, Ramiro Árciga; Adonis Preciado, Murad Daoudi, José Ignacio Rivero y Pablo Ortiz.

Suplentes:

Jorge Hernández, Jesús Gómez, Jesús Vega, Ángel Zapata, Óscar Manzanares, Domingo Blanco, Josef Martínez, Diego Abreu, Diogo Bagui y Germán Padilla.