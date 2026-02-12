SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 para contribuir al cumplimiento tributario

Toluca, Méx. — Con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a contribuyentes que deseen poner al corriente su situación tributaria y aprovechar estímulos legales para el pago de multas y recargos.

Durante una conferencia de prensa, Bruno Manuel Ibarra Reyes, Administrador Desconcentrado de Recaudación de México 2, en compañía de María de Lourdes Iglesias Chávez, Administradora Desconcentrada de Toluca 1 del SAT, explicó que el programa está diseñado para personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024. “Este beneficio consiste en la disminución de hasta el 100% de multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluidas aquellas con agravantes. También aplica a recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones, aprovechamientos o cuotas compensatorias correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores”, detalló.

Ibarra Reyes puntualizó que cuando se trata de créditos fiscales firmes derivados únicamente de multas por incumplimiento de obligaciones distintas al pago, el estímulo fiscal alcanza hasta el 90% del total de la multa. Asimismo, enfatizó que este beneficio no constituye una condonación de impuestos, sino un incentivo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, similar al programa implementado en 2025, con la diferencia de que el tope de ingresos ahora se mantiene en 300 millones de pesos.

Por su parte, Eleuterio Ochoa de la Cruz, Administrador Desconcentrado de Recaudación de México 1, precisó los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para acceder al programa. Entre ellos destacan: no haber recibido condonaciones en programas anteriores ni haber sido beneficiados por el estímulo fiscal del ejercicio 2025, y no estar incluidos en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-Bis del Código Fiscal de la Federación.

Ochoa de la Cruz aclaró que el estímulo se aplica únicamente a multas y accesorios de contribuciones, no al importe principal de las mismas. Los contribuyentes elegibles son aquellos que tengan:

Contribuciones omitidas autodeterminadas actualizadas correspondientes a 2021 o ejercicios anteriores.

Créditos fiscales firmes a su cargo.

Sujetos a facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal.

El funcionario añadió que el estímulo fiscal no se considera ingreso acumulable para efectos del ISR y no da lugar a devolución, deducción, compensación o acreditamiento. Las autoridades del SAT mantienen facultades de verificación sobre el cumplimiento de requisitos y condiciones aplicables.

Para acceder al programa, los interesados pueden acudir a cualquier oficina del SAT sin cita, consultar el portal www.sat.gob.mx o comunicarse a través de los canales de atención telefónica (55 6272 2728, opción 9 y luego opción 3) o chat “OrientaSAT”.

Con esta iniciativa, el SAT busca incentivar la regularización voluntaria y fortalecer la responsabilidad fiscal entre los contribuyentes, facilitando el cumplimiento de obligaciones y promoviendo la transparencia en la recaudación tributaria.