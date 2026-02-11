Grupo Relámpagos realizó 57 operaciones aéreas durante enero en EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez realizó durante el mes de enero 57 operaciones aéreas, que representaron 45.4 horas de vuelo en apoyo a la seguridad y atención de emergencias de la población mexiquense. Estas labores estuvieron a cargo de la Coordinación de Servicios Auxiliares y Atención a Contingencias y Emergencias, conocida como “Grupo Relámpagos”, adscrita a la Oficialía Mayor.

Como parte del compromiso con una atención médica oportuna, se efectuaron 23 operaciones de emergencia, que incluyeron el traslado de pacientes y de órganos, estas últimas en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Las intervenciones se llevaron a cabo de manera conjunta con IMSS-Bienestar; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Seguridad; el Centro Nacional de Trasplantes, y la Coordinación de Protección Civil del Estado de México, lo que permitió una respuesta eficaz ante situaciones que requieren atención inmediata.

En materia de prevención y seguridad, el “Grupo Relámpagos” realizó 18 vuelos de vigilancia aérea en el cráter del Nevado de Toluca, en apoyo a la Policía de Alta Montaña y Agreste, al Área de Protección de Flora y Fauna y al C5. Asimismo, brindó respaldo aéreo a Protección Civil tras el sismo registrado el 2 de enero, con sobrevuelos en municipios del Valle de Toluca y del Valle de México. De manera adicional, se implementó un operativo de vigilancia durante el encuentro deportivo Toluca contra Santos en el Estadio Nemesio Diez.

De igual forma, se llevaron a cabo 16 operaciones destinadas a mantener la operatividad de las aeronaves, fortalecer la capacitación del personal aviador y realizar vuelos de prueba posteriores a trabajos de mantenimiento.

Con El Poder de Servir, durante enero el “Grupo Relámpagos” renovó su Certificación en Combate de Incendios, mediante capacitación impartida por SR3 Rescue Concepts, con el objetivo de fortalecer su capacidad de intervención aérea en incendios forestales.

Además, impartió cuatro cursos de Medidas Integrales de Seguridad en la Evacuación Aeromédica (MISEA) a personal de Protección Civil y Bomberos de Tizayuca, del Hospital para el Niño del I.M.I.E.M., así como a alumnas y alumnos del Centro Universitario de Educación en la Salud y Humanidades (CUESH) de Nezahualcóyotl, con el propósito de reforzar la preparación del personal médico, paramédico y de rescate.

La Oficialía Mayor, a través del “Grupo Relámpagos”, garantiza la actualización, certificación y profesionalización continua de su personal, en atención a la alta complejidad de las misiones de emergencia, rescate y atención a la población mexiquense.