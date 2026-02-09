INE presentará en Toluca plataforma digital con estadísticas históricas de elecciones

Toluca, Méx.- El INE, a través de sus Juntas Distritales Ejecutivas 23 Lerma, 26 Toluca, 27 Metepec, 34 Toluca y 40 Zinacantepec en el Estado de México, presentará en Toluca el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), una herramienta digital que permite consultar, analizar y visualizar información histórica de los procesos electorales federales y locales del país.

La presentación del sistema se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, en el Auditorio Isidro Fabela Alfaro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). El evento también podrá seguirse en transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales del INE Estado de México.

El SICEE está dirigido a la ciudadanía, a la comunidad estudiantil y al público en general interesado en conocer la numerología electoral correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como a otros ejercicios democráticos celebrados en el país.

De acuerdo con el INE, la puesta en marcha de esta plataforma fortalece el acceso público a la información electoral y promueve principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación informada. La herramienta permite conocer y analizar los resultados de las elecciones de manera clara y accesible, lo que contribuye a una mejor comprensión de los procesos democráticos y al ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y corresponsable.

El sistema fue desarrollado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45, numeral 1, inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y concentra más de tres décadas de información histórica, que abarcan elecciones federales de 1991 a 2025 y procesos locales de 2015 a 2024. En total, integra más de 15 millones de registros a nivel casilla, además de permitir la consulta de actas de escrutinio y cómputo.

Asimismo, el SICEE incorpora información sobre candidaturas federales y locales, acciones afirmativas y paridad de género, lo que facilita el análisis del comportamiento electoral y la evolución de la representación política en México.

Entre sus principales funciones, la plataforma ofrece herramientas de análisis mediante visualizaciones comparativas por año, tipo de elección y geografía electoral, así como la generación de indicadores presentados en tablas, gráficas y mapas interactivos, los cuales pueden exportarse conforme a los términos de libre uso.

El Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones puede ser consultado a través del sitio oficial https://sicee.ine.mx/home, también disponible mediante código QR.