Diablos y Cementeros empataron en el Infierno

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.– En un duelo de alta expectativa y con gran ambiente en las tribunas, los Diablos Rojos del Toluca empataron 1-1 frente a Cruz Azul, en actividad de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto escarlata tuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, pero no logró mantenerla y terminó repartiendo puntos en el Estadio “Nemesio Diez”.

El partido comenzó con un Toluca decidido a imponer condiciones como local. Desde los primeros minutos generó aproximaciones importantes y mantuvo el control del balón, mientras que el Cruz Azul buscaba responder al contragolpe.

El marcador se abrió en la recta final del primer tiempo gracias a Paulinho, quien aprovechó una jugada colectiva para empujar el balón al fondo de las redes. El portugués definió con clase ante la salida del portero Andrés Gudiño y puso en ventaja a los choriceros. Para el delantero fue un gol especial, pues nunca antes le había marcado a la Máquina Cementera desde su llegada al futbol mexicano.

El dominio escarlata se reflejó en el cierre de la primera mitad, pero tras 45 minutos ya no hubo más emociones y el árbitro señaló el final del primer lapso con ventaja para los Diablos Rojos.

En la segunda mitad, los celestes reaccionaron y adelantaron líneas en busca del empate. La presión visitante rindió frutos al minuto 77, cuando José Paradela aprovechó un balón que quedó a modo dentro del área, luego de que el nuevo refuerzo de Cruz Azul, Christian Ebere, peleó y ganó un rebote que terminó por abrir la jugada del gol.

A partir de ese momento, el partido se volvió intenso y de ida y vuelta. El Toluca estuvo cerca de recuperar la ventaja en los minutos finales, pero Gudiño se vistió de héroe con dos atajadas clave, especialmente en un remate de Everardo López que parecía destinado a convertirse en gol.

El silbatazo final dejó un sentimiento de frustración en el cuadro mexiquense, que tuvo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria. Sin embargo, la falta de contundencia impidió que los tres puntos se quedaran en casa.

Con este resultado, los Diablos suman una unidad y llegaron a nueve puntos en el torneo, por lo que ya piensan en su siguiente compromiso. El próximo viernes recibirán en casa a los Xolos de Tijuana a las 21:00 horas, en un partido donde el equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará regresar a la senda del triunfo y mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

Toluca (Titulares):

Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Sosa, Jesús Gallardo, João Paulo Dias y Paulinho.

Suplentes del Toluca:

Diego Barbosa, Sebastián Córdova, Juan García, Mauricio Isais, Oswaldo Virgens, Franco Rossi, Jorge Díaz Price y Víctor Arteaga.

⸻

Cruz Azul (Titulares):

Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Sepúlveda, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi y Mateo Levy.

Suplentes de Cruz Azul:

Emanuel Ochoa, Amaury Morales, Luka Romero, Amaury García, Christian Jiménez, Rogelio González y Diego Valdez.