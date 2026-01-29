Publica UAEMéx convocatoria de nuevo ingreso 2026-2027

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó la convocatoria de nuevo ingreso ciclo escolar 2026-2027 dirigida a personas interesadas en cursar el Nivel Media Superior, Superior y Estudios Avanzados en organismos académicos, centros universitarios y unidades profesionales de la institución.

Para el nivel medio superior, la UAEMéx ofrece dos modalidades: bachillerato presencial en modalidad mixta y preparatoria digital no escolarizada, esta última orientada a estudiantes que requieren flexibilidad de tiempo y espacio. Podrán participar egresados de secundaria o alumnos de tercer grado que acrediten primero y segundo año, siempre que no hayan causado baja reglamentaria por segunda ocasión.

Para el Nivel Superior, podrán participar para ingresar en alguna de las siguientes modalidades: escolarizada; no escolarizada; a distancia y mixta en alguno de los Organismos Académicos, Centros Universitarios o Unidades Académicas Profesionales, para ello podrán participar aquellos interesados del nivel medio superior o estudiantes que cursen el último semestre o periodo escolar de educación Media Superior.

El proceso de preinscripción se realiza en línea, a través del portal oficial de nuevo ingreso, conforme a un calendario escalonado de acuerdo con la letra inicial de la CURP, entre el 6 y el 20 de febrero. Como parte del trámite, las y los aspirantes deberán cargar su documentación digital, registrar su Clave del Centro de Trabajo (CCT) de procedencia y generar su hoja de referencia de pago.

El pago por derechos de examen de selección es de 702 pesos, mismo que deberá efectuarse únicamente en la institución bancaria autorizada, antes de la fecha de vigencia indicada en la referencia. La Máxima Casa de Estudios de la entidad informó que el formato es individual e intransferible y que el banco reporta automáticamente el pago, aunque se recomienda conservar el comprobante para cualquier aclaración.

El examen de selección será aplicado por el Ceneval, de manera presencial o en línea, dependiendo de la modalidad elegida, en tanto los resultados se enviarán al correo electrónico registrado y estarán integrados por el índice UAEMéx, que pondera el promedio de secundaria y el desempeño en el EXANI I y EXANI II, para iniciar clases el 4 de agosto de 2026.

En cuanto a los Estudios Avanzados, la convocatoria contempla requisitos académicos específicos por programa, acreditación de comprensión de lengua extranjera y, en el caso de aspirantes extranjeros, documentos legalizados o apostillados.

La UAEMéx advirtió que no habrá devoluciones de pago bajo ninguna circunstancia y que las preinscripciones incompletas o extemporáneas serán canceladas.

Es de destacar que actualmente, la UAEMéx tiene una matrícula de más de 91 mil estudiantes que estudian en alguno de los tres niveles: bachillerato, estudios profesionales y posgrados.